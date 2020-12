Hård gruppefinale: Europamestrene vil prøve at kyse Danmark med hårdt forsvarsspil

Siden kvindelandsholdet ved VM i 1999 for første gang på ubehagelig vis stiftede bekendtskab med Frankrig i mesterskabssammenhæng, har de to nationer udkæmpet talrige slag, og onsdag aften føjes et nyt kapitel til rivaliseringen mellem de to nationer, når der er EM-gruppefinale i Herning.

Begge hold har besejret både Slovenien og Montenegro og er derfor allerede videre i turneringen, men der er alligevel masser på spil, når de regerende franske europamestre skal forsøge at tage revanche efter nederlaget i sidste års VM, der sensationelt sendte dem ud af turneringen.

Vinderen af kampen i Boxen kan nemlig tage 4 point med videre til mellemrunden, hvor der venter tre nye modstandere, mens taberen må nøjes med 2 point. Ender kampen mellem Danmark og Frankrig uafgjort, er der 3 point til hver i det videre regnskab.