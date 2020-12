Russisk landstræner overtrådte protokol og kulturministeren løfter nu pegefingeren

Alt imens store dele af Danmark lukker ned for at genvinde kontrollen over smitteudviklingen i den verserende coronapandemi, spiller Europas bedste kvindelandshold videre i Kolding og Herning. Men det sker ikke uden sværdslag, for overtrædelser af turneringens stramme coronaprotokol har gjort livet surt for arrangørerne – det danske (DHF) og europæiske håndboldforbund (EHF).

For overhovedet at få tilladelse til at gennemføre EM-slutrunden måtte de to håndboldforbund indføre stramme regler, der sendte alle spillere og trænere ind i en såkaldt rød boble, hvor de er uden fysisk kontakt med omverdenen.

Inden turneringen startede, understregede DHF-formand Per Bertelsen, at en overtrædelse af protokollen ville være ensbetydende med øjeblikkelig hjemsendelse. Ikke så snart var kampene i gang, før TV 2 med et af deres kameraer fangede det russiske landsholds spanske træner, Ambros Martin, i en heftig dans med reglerne.