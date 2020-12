Karakterbogen: Den franske forsvarsmaskine maste dansk talent og spyttede hende ud på bænken igen

Kampen mod Frankrig blev på mange måder en gentagelse af noget vi har set så ofte før. To uhyggeligt stærke forsvar, der gør livet surt for det angribende hold, og dermed holder målscoren nede på et lavt niveau.

Nu blev det denne gang de franske europamestre der løb med sejren på 23-20 og dermed tog en behagelig sidegevinst i form af 4 point videre til mellemrunden.

Danmark har to point med, og holdet skal derfor formentlig vinde alle tre kampe mod Sverige (11. december), Spanien (13. december) og Rusland (15. december) for at komme i semifinalen.