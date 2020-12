Kampen blev tabt i angrebet: Danmark havde store problemer med at skyde hul på jernhård fransk defensiv

De danske spillere havde troet og håbet på en sejr over de franske europamestre i den sidste indledende gruppekamp ved EM, men i stedet blev det et knebent nederlag på 23-20 i en kamp, hvor begge mandskaber spillede med musklerne og fik forhindret modstanderen i at sprudle med flydende angrebsspil.

Nederlaget betyder, at Danmark tager to point med over i mellemrunden, hvor modstanderne er Sverige, Spanien og Rusland.

Nederlaget var skuffende for det danske hold, men de var efterfølgende også realister og erkendte, at franskmændene lige havde været den my bedre på dagen og derfor trak sig sejrrigt ud af duellen.