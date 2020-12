Frankrig spiller med musklerne og stopper den danske EM-fest

Frankrig satte – i hvert fald midlertidigt – en prop i den danske EM-fest, da holdet med alle klog og disciplineret indsats vandt gruppefinalen mod kvindelandsholdet i Boxen 23-20 og dermed sikrede sig 4 point på den videre færd i slutrunden. Danmark må nøjes med 2 point og er derfor formentlig pisket til at vinde alle tre kommende kampe for at nå semifinalen.

Kampen var et mægtigt antiklimaks for de danske kvinder, der havde troet og håbet på en sejr over de regerende europamestre. Men lad os være ærlige, indsatsen i Herning var ikke til to point på en aften, hvor der blev begået lidt for mange fejl samtidig med, at skarpheden i afslutningerne lod en del tilbage at ønske.

Allerede i slutningen af 1. halvleg begyndte de danske problemer, og de fortsatte med næsten forstærket kraft efter pausen. Det gjorde selvfølgelig ikke sagen bedre, at Mia Rej, Kristina Jørgensen og Anne Mette Hansen tilsammen brændte 4 straffekast, og først mod slutningen, da de snærende bånd blev løst en anelse, faldt de danske mål lidt oftere.