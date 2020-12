Danmark leverer varen ved EM og vinder gyser mod Sverige

Danmark lever stadig ved EM, men hold da helt ferie hvor holdt det hårdt før sejren på 24-22 over de svenske arvefjender var i hus. Det var en vaskeægte gyser, der først fandt sin afslutning, da Mette Tranborg i sidste sekund hamrede det sidste danske mål ind et øjeblik efter at Sverige havde misbrugt et straffekast.

Med sejren kan Danamrk stadig nå semifinalen ved at vinde de to sidste kampe over henholdsvis Spanien og Rusland, men så skal der spilles af en helt anden kaliber end mod Sverige, hvor nerverne helt tydeligt sad uden på de danske trøjer.

For fem år siden vandt Danmark samme sted VM-ottendedelsfinalen over Sverige, og det blev altså en gentagelse. I modsætning til i 2015 var Boxen denne gang tom bortset fra de to hold samt pressen og officials.

Der var dog undervejs alligevel en fortættet og intensiv stemning, og den blev godt hjulpet på vej af en nervepirrende spænding, der trak sig helt frem til sidste sekund.

Bortset fra sejren, som selvfølgelig også var det vigtigste, er der ikke så meget, Danmark kan tage med fra kampen. Det skulle lige være den flotte moral, holdet viste ved at bide tænderne sammen, hver gang Sverige indhentede en hårdt tilkæmpet føring.

For første gang ved slutrunden startede Danmark uden Mia Rej, og det var i stedet Mie Højlund, der skulle fordele spillet. Efter en lidt rusten start fandt det danske angreb ind i en god rytme og spillede sig frem til masser af chancer.

Sverige startede bedst

Det var Sverige, der startede bedst, og de kom rimelig ubesværet frem til de første 6-7 scoringer på langskud og fra fløjen. Midtvejs i 1. halvleg fik danskerne for alvor greb om kampen, og forsvaret med Line Haugsted og Rikke Iversen inde i midterblokken holdt Sveriges offensiv i et jerngreb.

Det skete blandt andet med fremragende paradespil, og i den periode tog anfører Sandra Toft også godt fra i målet med en række gode parader. Blandt andet snuppede hun i de første 30 minutter to straffekast, og det gav grobund for nogle kontrastød, som dog ikke gav ubetinget bonus.

På fire scoringer på stribe bragte det danske mandskab sig foran 10-7 og lidt efter 12-9, og det kunne være gået langt bedre, hvis skarpheden havde været bedre.

Ja, Danmark burde vel have afgjort kampen i de første 30 minutter, men de sidste 10 minutter var et orgie i brændte muligheder, og det var ikke satsede afslutninger, nej, det var helt frie skud, som blev sendt forbi det svenske mål.

Blandt synderne var Mie Højlund og Lærke Nolsøe, og det var tydeligt at usikkerheden brede sig til de andre skytter, som mod halvlegens slutning virkede stækkede.

Mette Tranborg startede rigtig flot og scorede på sine tre første forsøg, men brændte så to i en helt igennem dårlig dansk periode, og Mie Højlund måtte se fire af sine 5 forsøg misse målet.

Sverige var derfor stadig med i kampen ved pausen, hvor Danmark kun førte 13-12, og jævnbyrdigheden fortsatte, da holdene genoptog arvefjendeopgøret.

Danskerne lavede lidt for mange fejl, havde svært ved at få hul på den svenske defensiv. For eksempel sad de danske overtalssituationer, der blev styret af Kristina Jørgensen heller ikke i skabet, ingen af holdene formåede at skabe et decideret hul.

Althea Reinhardt afløse Sandra Toft i målet, da anføreren ikke rigtig fik fat i noget i starten af 2. halvleg. Hun snuppede et straffekast og skabte optimisme, men angrebet havde uendelig svært ved at skabe de store muligheder.

Med 10 minutter igen tog Jesper Jensen en timeout for lige at få styr på tropperne igen, og efter peptalken gjorde Mette Tranborg det til 22-20. Det kunne være blevet 23-20 og have skabt lidt af en matchbold til Danmark, men i stedet lavede samme Tranborg angrebsfejl, hvorefter Sverige reducerede til 22-21.

Det trak op til en ganske snæver afgørelse i Boxen, og et rigtigt skidt gennemført dansk overtalsspil betød, at Sverige spillede for en udligning, men stærkt forsvarsspil holdt dem i første omgang fra fadet.