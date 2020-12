Stregspiller scorede vigtigt mål: Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte, det havde nok været bedre at tyre den ind

De danske spillere balancerede på randen af et dyrt pointtab mod Sverige, men efter en nervepirrende afslutning lykkedes det at hive en sejr på 24-22 i land. Det var primært på en solid for ikke at sige stærk forsvarsindsats, de to point blev sikret, og blandt kampens helt store spillere var stregspilleren Rikke Iversen.

Hun dækkede op som en spiller med 100 landskampe, selv om hun kun har spillet en brøkdel af det antal, og så fik hun for første gang siden åbningskampen også taget hul på målscoringen.

Det skete blandt andet med et fremragende lob til 19-18. Ifølge Iversen selv virkede det nærmest som en tidsalder, inden bolden dumpede ned bag den svenske målvogter og ind i nettet.