Gyser i aften: Kun dansk point mod Spanien holder liv i drømmen om en semifinale

Sejren over Sverige og især måden, den blev sikret på i en hæsblæsende afslutning, har sendt optimismebarometret i top på kvindelandsholdet inden en ny ’finale’ søndag aften ved EM. For Danmark skal have mindst det ene point mod viceverdensmestrene, hvis drømmen om en plads i semifinalen på fredag i Boxen skal holdes i live.

Både landstræner Jesper Jensen og spillerne hæfter sig ved, at sejren over Sverige ikke blot var en sejr i klassisk forstand, men også gav et mentalt boost, fordi de små marginaler endte med at falde ud til dansk fordel, hvor det modsatte var tilfældet i det indledende opgør mod Frankrig.

»Kampen i går (fredag, red.) viste, at vi var stærke. Det var befriende og megafedt og en enorm byggesten til vores fundament at vinde en tæt kamp. Vi havde ikke bevist, at vi kunne vinde de tætte kampe endnu. Vi var pressede og nervøse og til dels en lille smule stressede, og at vi alligevel kunne køre den hjem var vigtigere, end det lige er muligt at se med det blotte øje«, siger landstræner Jesper Jensen.