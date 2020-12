Av, av, av: Danmark fik ramt Spanien, hvor det gør allermest ondt

Spanien har ofte været en ukomfortabel modstander for kvindelandsholdet, men i Boxen smeltede viceverdensmestrene som smør i en kværnende dansk opvisning. Det er ikke hver dag, et dansk mandskab besejrer netop Spanien med 10 mål, men det var netop, hvad der skete i Herning, hvor gevinsten på 34-24 betyder, at en sejr over Rusland tirsdag aften sender Danmark i semifinalen.

Det var en formidabel 1. halvleg, der sendte Spanien på kanten af knockout, og især forsvarsmæssigt spillede det danske hold noget nær perfekt.

Landstræner Jesper Jensen var begejstret for holdets indsats, som han kaldte både flot og ekstraordinær.