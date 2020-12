Danmark kører hen over Spanien og er nu blot en sejr fra EM-semifinalen

Med en storsejr på 34-24 over Spanien kan kvindelandsholdet nu selv afgøre, om det vil i EM-semifinalen. Det kræver en sejr på tirsdag over Rusland, og med den form, der især defensivt blev vist undervejs i opgøret mod viceverdensmestrene er det bestemt inden for mulighedernes rækkevidde.

Selv om der især efter pausen blev sjusket vel meget, fjerner det ikke indtrykket af et perfekt indstillet dansk mandskab, som fuldstændig pillede brodden af spanierne. Arbejdsindsatsen i forsvaret gjorde livet surt for modstanderen, og det banede vejen for mange ’lette’ mål i en effektiv kontrafase.

Hvis Danmark i morgen besejrer Rusland, er holdet for første gang siden 2016 blandt de sidste fire ved EM. Sejren over Spanien viste, at det danske hold har børstet de værste nerver af sig og spiller frigjort.

Stammen på holdet gjorde det flot og grundlagde sejren, og der er ingen tvivl om, at der mod Rusland vil blive trukket store veksler på en lille gruppe af danskere.

Danmark spillede en blændende flot 1. halvleg og præsterede undervejs forsvarsspil af meget høj international klasse. Det dannede grundlag for en dødbringende kontrafase, og spanierne blev periodevis løbet totalt over ende af de da danske hurtigløbere.

De første 8-10 minutter var nogenlunde lige, men så tog Haugsted, Heindahl, Iversen og co. fat i den danske defensiv, og hvis der endenlig var sprækker i forsvarsmuren, stod Sandra Toft på sin post i målet.

Midtvejs begyndte Danmark for alvor at lægge afstand til Spanien, og føringen toppede ved 17-7. Skal der findes lidt huller i osten, er det de sidste 2-3 minutter, hvor danske angrebsfejl banede vej for tre spanske scoringer til pausestillingen 17-10.

Med den sikre føring i ryggen kunne landstræner Jesper Jensen så småt begynde at spare stamspillerne, og det gav masser af spilletid til målvogter Althea Reinhardt samt markspillerne Laura Damgaard, Andrea Hansen og Majbritt Toft.

Det kan være svært at komme ind i en kamp, hvor gassen delvist er gået af ballonen, men det klarede kvartetten fint, og de fik værdifuld slutrundeerfaring.

Danmark kunne efter behag stramme skruen, og føringen var på sit højeste 33-22 og endte altså med at være 10 mål. Der var klasseforskel denne aften i Boxen, og måske var der også viljen til forskel.

Danmark ville vinde, og det bar kampen præg af fra første sekund.