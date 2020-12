Danmark har før udkæmpet gigantiske slag mod russerne. Her er fire af de største

VM 1993. Sejren over Rusland ved VM-slutrunden i Norge sendte for alvor kvindelandsholdet i fokus. Inderkredsen vidste godt, at noget stort var på vej, og sejren over stormagten cementerede de danske stortalenters indtog i verdenseliten.

Det danske hold med Ulrik Wilbek som landstræner førte ved pausen 12-10 og med en storspillende Anja Andersen, der scorede 8 gange, blev sejren sikret.

Danmark nåede helt frem til VM-finalen, hvor det dog blev til nederlag mod Tyskland, men et stjernehold var født med blandt andet sejren over Rusland.