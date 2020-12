Da landstræneren nævnte Norge midt i sejrsrusen, blev spillernes pupiller pludselig skærpede

Stemningen og udtrykket blandt de danske spillere i sekunderne efter Danmarks sejr på 30-23 over Rusland var intens elektrisk, og at der var store følelser i spil, kunne aflæses i flere af de tårevædede ansigter. Det virkede, som om mange års spøgelser med ét var jaget bort og ud af den næsten mennesketomme Boxen og afløst af en gigantisk forløsning – en forløsning, som mange i den danske trup måske troede, de aldrig ville komme til at opleve.

Men nu var den der, for med sejren over de olympiske mestre spillede det danske hold sig i fredagens semifinale og har nu chancen for at vinde de første EM-medaljer siden sølvet i 2004.

Stammen på holdet med Sandra Toft, Anne Mette Hansen, Kathrine Heindahl, Trine Østergaard, Louise Burgaard, Mette Tranborg og Line Haugsted debuterede på det danske landshold i perioden 2008-14, da landstræneren hed Jan Pytlick.