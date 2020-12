Selv Luka Modric følger EM's semiprofessionelle sensation

Hvis tirsdag var en stor aften for dansk kvindehåndbold, var det en enorm aften for kroatisk kvindehåndbold. 100 kilometer sydøst for den danske jubel i Herning, gik 16 kroatiske landsholdskvinder bananas i Kolding. Med deres femte sejr ved EM spillede de sig sensationelt i semifinalen.

Ja, sensation er et stort ord, men før slutrunden var det nærmest utænkeligt, at Kroatien på fredag skal spille EM-semifinale mod Frankrig. Ved de to seneste EM-slutrunder er Kroatien blevet nummer 16 af 16 hold, og skulle groft sagt egentlig bare være glade for at være med i Danmark.

De har aldrig været i nærheden af medaljekampene ved en slutrunde, og der er bare 7 professionelle spillere på det hold, der har slået etablerede håndboldnationer som Rumænien, Holland og senest Tyskland på deres vej til semifinale. Resten er fyraftensprofessionelle eller mindre end det.