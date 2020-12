5 grunde til dansk succes: Håndboldhjernen og verdens bedste målvogter har ført Danmark ud af mørket

Da EM-turneringen blev introduceret i 1994, var Danmark det dominerende hold og spillede sig i finalen ved de tre første mesterskaber. Yderligere to finaler fulgte i 2002 og 2004, men så ramte nedturen med ubønhørlig kraft kvindelandsholdet, og bortset fra en semifinale i 2016 har de gode nyheder fra den kant været få.

Med storsejren på 30-23 over Rusland tirsdag aften blev nogle af de seneste 15 års spøgelser jaget væk, for triumfen var ensbetydende med en plads i semifinalen, og sammen med de andre kampe i turneringen tegner det et billede af et hold, der har knækket koden og igen kan spille op med verdens bedste.

Hvad er der sket? Her er fem gode grunde til, at det danske landshold har fået succes, og hvorfor det har gode muligheder for at bide sig fast.