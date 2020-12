Karakterbogen: To spillere var i verdensklasse, da Danmark spillede sig i EM-semifinalen

Med sejren på 30-23 over Ruslands olympiske mestre tog kvindelandsholdet den hidtil største skalp under det igangværende EM-felttog. Det var et dansk hold i kontrol fra første fløjt, og det var på alle måder en imponerende præstation af de danske spillere.

Nu gælder det så Norge i semifinalen, og hvorfor skulle kvindelandsholdet ikke også kunne nedlægge de ellers så sejrsvante jenter, der er gået fra storsejr til storsejr i seks kampe.

Umiddelbart inden slutrunden drillede det danske hold Norge i et par testkampe, og på den måde, Jesper Jensens hold er vokset i Herning de seneste to uger, er der grund til at tro på en ny, stor præstation fredag i Boxen.