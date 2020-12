Stolt landstræner: De drømmer bare så meget om at gøre det godt for Danmark

Følelsene fik frit løb hos de danske spillere, der efter den formidable sejr på 30-23 over Rusland skulle sætte ord på indsatsen og det faktum, at de nu var klar til EM-semifinalen mod Norge.

Kathrine Heindahl havde i hvert fald blanke øjne, da hun kom til mikrofonen i mixedzone, og det skyldtes de senere års oplevelser med landsholdet, der ikke har været udelukkende positive.

»Der er rigtig meget, der kommer op i en i forhold til, hvordan det sidste år har været. Det at misse OL-kvalifikationen, som er noget, vi har kæmpet for i fire år, så det handler om at have følelsen af, at vi kan være med blandt de bedste og så ender det alligevel med en 9. plads. Og så er vi så langt fra. Det at vi et år efter tæver russerne ud af banen og når semifinaen, det har jeg ikke ord for«, siger Kathrine Heindahl med henvisning til sidste års VM, hvor det danske hold blandt andet slog de senere hollandske verdensmestre, men endte ned i rækkerne.