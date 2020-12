Danmark pelser bjørnen og spiller sig i EM-semifinalen

På en formidabel holdindsats krydret med strålende individuelle præstationer af Mie Højlund og Sandra Toft gjorde Danmark arbejdet færdigt og kvalificerede sig til EM-semifinalen med en sejr på 30-23 over Rusland.

Med de 2 point sætter Danmark sig på andenpladsen i mellemrunden efter Frankrig og skal på fredag møde Norge i en kamp, der giver adgang til finalen.

Det var en på alle måder imponerende indsats af det danske hold, der førte til den meriterende sejr. Lige fra første fløjt var det danske hold i førersædet, og lod med aggressivt forsvarspil ikke russerne komme til fadet eller lade dem få en tro på, at de kunne vinde.

Landstræner Jesper Jensen skal tilskrives en stor del af æren for den danske succes i Herning. Han har på ganske kort tid fået implementeret nogle afgørende ændringer i den danske spillestil, som har givet bonus, og så indgyder han med sin optræden på sidelinjen stor ro, der smitter af på spillerne.

Da de to nationer tørnede sammen ved EM i Frankriug for to år siden, gjorde Rusland det grimme ved Danmark og vandt 32-21. Men i Herning måtte de olympiske mestre undvære Anna Vyakhireva, der har været en af verdens bedste de seneste år, ligesom Anna Sen og Yaroslava Frolova var ude med skader.

Og så var turen kommet til at de danske spillere kunne få revanche med en sejr i næsten samme størrelsesorden.

Dermed var meget af ansvaret lagt over på playmaker Daria Dimitrieva, der da også var en stor udfordring for det danske forsvar i 1. halvleg. Hun var god til at glide igennem på ydersiden af Mette Tranborg, og efter et stykke tid forsøgte landstræner Jesper Jensen at atoppe det hul ved at sætte Kristina Jørgensen ind på positionen.

Det blev bedre, og i det hele taget var det danske forsvar på tæerne i de første 30 minutter og gjorde alvor af taktikken, som gik på at pumpe russerne for kræfter.

Sandra Toft startede godt i målet, og stod med en redningsprocent på over 50, da hun efter 11 minutter blev ramt i hovedte og måtte ud på bænken at sunde sig.

Det gjorde ikke den helæt store forskel, for på det tidspunkt havde Rusland meget svært ved at finde vej gennem det danske forsvar, og da Sandra Toft igen kom på banen, var der blot gået fire mål ind bag Althea Reinhardt.

Det var ikke fordi Danmark kom lettere til målene. Der måtte kæmpes, for Rusland havde tydeligvis læst på lektien og gik højt på de danske backs, når systemerne blev sat i værk.

Men danskerne sled sig langsomt til et overtag og fik åbnet op for en føring på to mål. En god periode mod slutningen af halvlegen betød endda en føring på 4 mål, og det fik russerne til at tage keeperen ud og spille 7 mod 6.

Mie Højlund fik igen chancen fra start, og denne gang lykkedes hendes udfordrende spil mod de store og stærke russere. Både på et bragende langskud og med et par gennembrud lykkedes det Højlund at overliste den russiske defensiv, men der var en tendens til at gøre den russiske målvogter lidt for god ved at afslutte i fodhøjde, hvor hun var stærk.

Det blev også til nogle overtalsspil, men skarpheden var ikke helt nok, og blandt andet brændte Anne Mette Hansen et straffekast, så det kun blev til et enkelt mål, selv om Danmark på et tidspunkt var 6 mod 4.

Ved pausen så det rigtig fint ud med en dansk føring på 13-9, og det helt store gys kunne herefter begynde.

Starten af 2. halvleg tydede nu ikke på det helt store gys, for danskerne var i kontrol, og åbnede efter godt 7 minutter op for en føring på 6 mål ved 20-14.

Men hvor hurtigt det kan gå i håndbold, viste Rusland, da Kathrine Heindahl blev vist ud for anden gang i kampen. på Knap to minutter scorede russerne tre gange og reducerede dermed til 20-17.

Det var dog forbløffende, så lidt de danske spillere lod sig ryste, og langsomt fandt de tilbage til deres spil.

I angrebet var det især Mie Højlund, der gjorde ondt på russerne. Med sine hurtige fødder fik Odense-spilleren flyttet modstanderens forsvar, og strøg hurtigt igennem til afslutninger.

Med 10 minutter ige førte Danmark 25-20, og ligesom før pausen havde Sandra Toft godt fat i de russiske afslutninger, Især på skud fra nært hold var den danske kaptajn igen fænomenal, og de mange redninger gav den helt nødvendige ro.

Syv minutter før tid scorede Mia Rej for anden gang på straffekast, og det var til stillingen 27-20. Den margin kunne selv ikke de frygtede russiske skytter gøre noget ved, og dermed var Danmark klar til semifinalen.

I den anden semifinale mødes Frankrig og turneringens overraskelse fra Kroatien. Finalen spilles på søndag i Boxen i Herning.

Danmark ikke været i en EM-semifinale siden 2016, og det blev senest til medaljer i den sammenhæng tilbage i 2004, hvor de rød-hvide tabte finalen til netop Norge.

Seneste danske guld daterer sig tilbage til 2002, da Norge på hjemmebane blev besejret i finalen.