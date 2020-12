Med enkle midler er en VM-fiasko blevet forvandlet til ren EM-optur

På dagen for en af kvindelandsholdets største og vigtigste kampe i flere år er den første evaluering af den hidtidige indsats ved EM-slutrunden i Herning og Kolding, at comebacket til den internationale top er lige op over og bare kræver det sidst afgørende og svære skridt.

For uden at tage noget fra det danske mandskab, så er det én ting at mule en bleg udgave af de spanske viceverdensmestre med 10 mål. Noget helt andet er at udfordre de olympiske mestre fra Rusland, der på grund af sit enorme materiale er en fast deltager i top-4 ved de store mesterskaber.

Det bliver ualmindelig svært, men dansk EM-succes skal ikke alene måles på, om holdet besejrer russerne og dermed kvalificerer sig til semifinalen.