Frustration efter EM-nedtur: »Lige nu sitrer jeg af skuffelse og vrede«

Skuffelsen var enorm i den danske lejr efter nederlaget på 27-24 til Norge i EM-semifinalen. Følelsen var, at chancen for at slå de sejrsvante jenter havde været til stede efter en fremragende 1. halvleg, men at den store norske rutine var medvirkende til at gøre de sidste 10 minutter til mission impossible.

»Lige nu sitrer jeg af skuffelse og vrede. Jeg er virkelig skuffet. Vi spiller alt for meget på deres præmisser, og det før det for let for dem. Jeg synes, vi smider finalepladsen væk«, lyder det fra Mie Højlund.

Det var ikke kun de sidste, men også de første 10 minutter af 2. halvleg, der gjorde ondt på Danmark, fordi Norge i et snuptag indhentede den danske firemålsføring, og selv om Jesper Jensens mandskab kom igen, kunne nordmændene trække fra 10 minutter før tid.