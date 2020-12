Danmark rystede Norge, men da kampen skulle afgøres, manglede det kølige overblik

Sensationen udeblev og kvindelandsholdet tabte EM-semifinalen til Norge med 27-24, og skal på søndag spille om bronze mod Kroatien. Lidt klichéagtigt kan det siges, at operationen lykkedes, men patienten døde, for sandheden om kampen er, at det danske hold rystede de norske storfavoritter, der især i 1. halvleg var groggy overfor et fremragende indstillet og spillende danske mandskab.

Desværre for Danmark blev semifinalen et gentagelse af de seneste par opgør mod Norge. Igen var forarbejdet helt efter bogen, men da det så skulle gøres færdigt i sidste halvdel af 2. halvleg, viste modstanderen den coolness, der kommer af så mange år på toppen.

Måske var det træthed efter den overmenneskelige indsats i 1. halvleg, i hvert fald stivnede det dansle angrebsspil, og der blev brændt nogle alt for store muligheder, da kampen stadig var på vippen.

Et par helt frie muligheder burde være omsat i mål, men det var lidt stolpe ud.

Statistikken før mødet med Norge så fra en dansk synsvinkel særdeles nedtrykkende ud, for ikke siden 2012 var det blevet til dansk sejr i mesterskabssammenhæng. Og mens Danmark i anden halvdel af nuller og 10’erne er sunket længere og længere ned i det internationale hierarki, har de norske jentet domineret og hentet den ene guldmedalje efter den anden.

Det havde Jesper Jensen og hans spillere sat sig for at ændre på, og de fik en god start. Kampens indledning var ligesom to boksere, der danser rundt om hinanden og forsøger at finde en åbning.

Det havde begge hold meget svært ved, for de to forsvar stod som en mur i hver sin ende og holdt det angribende mandskab i et jerngreb.

Danskerne balancerede i næsten hvert offensivt forsøg på kanten af passivt spil, men langsomt fandt Mia Rej som den første danske spiller sprækkerne i det norske forsvar.

Playmakeren scorede de tre første danske mål, mens en spiller som Mette Tranborg havde svært ved at komme på skudhold.

Omkring midtvejs i 1. halvleg havde Danmark fundet en god rytme i angrebet, og det åbnede op for først en tomålsføring, og den blev siden øget til både tre og fire.

Den frygtede norske bagkæde med Nora Mørk, Stine Oftedal og Veronika Kristiansen havde vanskeligt ved at finde løsninger mod det bevægelige og kontante danske forsvar, og samtidig havde Sandra Toft de redninger, der var med til at frustrere nordmændene.

Det hører til sjældenhederne, at Norge må gå til pausen og kun have scoret 10 gange, men det skete mod Danmark, der til gengæld stod noteret for 13 mål.

Fornemmelsen var egentlig, at føringen godt kunne have været større med nogle lidt skarpere afslutninger, og blandt andet brændte Anne Mette Hansen et straffekast.

Men det var i store træk lykkedes for danskerne at bremse den berømte norske kontramaskine, og det var en af årsagerne til det pauvre måludbytte.

En så velsmurt maskine lader sig naturligvis ikke helt stoppe, og Norge var dygtige til at sætte danskerne under pres med hurtige oopløb efter de danske scoringer, og på den konto fik de alligevel en række af de ’lette’ mål.

Danmark fik trods det betryggende forspring en virkelig dårlig start på 2. halvleg. Mia Rej gjorde det godt nok til 14-10, men så bnetød en stribe danske fejl, at nordmændene pludselig havde udlignet til 14-14.

Sådan går det. Ræk Norge en lillefinger, og de spiser det hele. Det var nu en helt lige kamp, hvor de to hold skiftedes til at føre med et mål, men som kampen gik ind i de sidste 10 minutter, var det som om, Norge tilkæmpede sig en lille fordel.

Danskerne havde meget vanskeligt ved at få bolden forbi Katrine Lunde i det norske mål, og nu kostede det yderligere kræfter at skulle jagte den norske føring, som 8 minutter fra slutsignalet var på to scoringer.

Den manko formåede danskere ikke at godtgøre.

Nu skal de rød-hvide forsøge at rejse sig inden søndagens bronzekamp mod Kroatien, og det er en kamp danskerne har gode muligheder for at vinde, så de kan få de første EM-medaljer siden 2004 med hjem.