Karakterbogen: Dansk forsvar skabte panik i den norske lejr inden det blev hverdag igen

Vi skal tilbage til 2002 for at finde den seneste danske sejr over Norge i en afgørende kamp ved et internationalt mesterskab. Men det var tæt på, at det i 30 minutter meget flot spillende danske mandskab leverede sensationen i EM-semifinalen i Boxen og dermed kunne have pyntet på en nedslående statistik.

I 1. halvleg spillede det danske hold så godt, at den vidt berømmede norske bagkæde var i panik og ikke anede, hvad de skulle stille op.

Nu endte det så alligevel med en norsk sejr på 27-24, og det danske hold skal i stedet for finalen spille om bronze søndag.