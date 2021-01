14. slutrunde og 219. landskamp: »Jeg har ligesom bare gjort mit arbejde«

Når Lasse Svan i aften løber på banen til VM-kampen mod Bahrain i Egypten, er det 14. gang Flensburg-fløjen repræsenterer Danmark ved en international slutrunde. Samtidig er det Svans 219. landskamp, og dermed rykker han op på siden af den legendariske målmand Kasper Hvidt på evighedslisten over flest optrædener i rødt og hvidt.

Han ville ikke selv kalde sig sådan, men alene de tørre tal fortæller, at Lasse Svan er lidt af en institution på det danske landshold og i international håndbold. Det er en kliché at skrive, nogen har vundet alt, der er værd at vinde, men i tilfældet Lasse Svan er den passende, for hans medaljer kan gøre de fleste eliteidrætsudøvere misundelig.

Europamester, verdensmester og olympisk mester med Danmark. Vinder af Champions League, tysk mester og tysk pokalmester med Flensburg-Handewitt og så lige dansk mester med GOG inden turen gik til Tyskland i 2008.

Dertil kommer sølv ved både EM og VM, så kan Lasse Svan egentlig vinde mere? Ja, det skulle da lige være verdensmesterskabet for anden gang, og den mulighed er der nu i Egypten, hvor historiens 27. verdensmesterskab afvikles det næste par uger.

Efter at være skadet ved sidste års EM i Sverige, Norge og Østrig står 37-årige Svan igen klar på sin plads ude i banens ene hjørne, nærmest mere motiveret end nogensinde til at yde en indsats for Danmark.