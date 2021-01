VM-holdet har lært af sidste års hotelfejl

Da landsholdet sidste år tog den korte bustur over Øresundsbroen og lod sig indkvartere på et hotel midt i Malmø, var det med udsigten til et længere ophold i den skånske hovedstad. For her skulle de regerende verdens- og olympiske mestre efter planen spille både indledende gruppe og mellemrunde ved EM-slutrunden.

Med de to titler i bagagen hørte det danske hold til blandt de absolutte favoritter til guldet, og danske tilskuere havde af samme grund i stor stil købt billetter til kampene i Malmö Arena.

Historien om triumftoget tilbage over broen nogle uger senere var næsten skrevet, men noget gik rivravruskende galt, for godt nok returnerede landsholdet tilbage ad samme vej, som de var kommet, men det var noget tidligere end planlagt.

Allerede i den første kamp mod Island blev det danske guldtog afsporet, for meget overraskende tabte verdensmestrene 31-30 til sagaøens vikinger anført af den tidligere danske landstræner Gudmundur Gudmundsson.