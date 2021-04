Håndbold: Historiske Aalborg-spillere dansede som hovedløse kyllinger og vil i Final4

De gik fuldstændig bananas. Aalborg Håndbolds klejne cheftræner, Stefan Madsen, kunne have anmeldt et overfald, da assistenttræner Arnor Atlasson med direktør Jan Larsen lige i hælene væltede den skaldede mand med de store briller og det endnu større smil.

10 meter derfra dansede Aalborgs velvoksne håndboldmænd rundt som hovedløse kyllinger. Jens Werner havde kvitteret med et 1-tal for fodarbejdet, men i de sekunder glemte de danske håndboldmestre alt om ynde. Det var spontan glæde over et historisk resultat for klubben.

Hjemmesejren på 27-24 over FC Porto sendte akkurat nordjyderne videre til Champions Leagues kvartfinaler. På reglen om flest udebanemål efter et 31-28-nederlag i den første ottendedelsfinale i portvinslandet. I returkampen ved Limfjorden førte Aalborg på intet tidspunkt med 4 mål.