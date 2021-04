Olympisk guldvinder vil kæmpe for sin plads ved siden af verdens bedste

Mens Niklas Landin nyder udbredt anerkendelse som en af verdens absolut håndboldmålmænd og derfor er selvskreven til den danske trup, som om tre måneder skal forsvare det olympiske guld vundet i Rio de Janeiro for snart fem år siden, er kampen om pladsen ved siden af THW Kiel-stjernen ganske hård.

De tre største bejlere til Tokyo-billetten får i aften og på søndag lejlighed til at vise sig frem, når Danmark spiller EM-kvalifikationskampe mod henholdsvis Schweiz og Finland, og for i hvert fald den ene af dem er opgørene i Wintherthur og Aarhus en kærkommen lejlighed til at gøre opmærksom på sig selv.

For mens Kevin Møller og Emil Nielsen var en del af den danske trup, der vandt VM-guld i januar, fulgte Jannick Green dramaet i Egypten på afstand og via tv-skærmen.

Den 32-årige Magdeburg-keeper har ellers været fast inventar på det danske landshold i en årrække, og han har vundet både VM- og OL-guld samt VM- og EM-sølv, men da landstræner Nikolaj Jacobsen skulle udtage truppen til slutrunden i Egypten, blev Jannick Green siet fra.

Et år med to knæskader og nakkeproblemer var gået ud over formen, men nu er Green, der har spillet i alt 134 landskampe, fuldstændig fit og klar til at kæmpe for sin olympiske chance.