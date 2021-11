Håndboldchef ser stort på etiske principper og får kontroversiel sheik valgt

Da Hassan Moustafa med 135 stemmer for og blot en enkelt imod for sjette gang blev valgt til præsident for Det Internationale Håndboldforbund, var alt langtfra lutter idyl, for i kulisserne var der optræk til endnu en af de kontroverser, der har præget egypterens hidtidige 21 år i spidsen for den olympiske sportsgren.

Om Moustafa har redet stormen af, må de kommende dage og måneder vise, men når det er Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og ikke mindst organisationens etiske komité, der rasler med sablen, så ved selv den ellers magtfuldkomne håndboldchef, at det er alvor.