Endelig, endelig, endelig lykkedes det kvindelandsholdet at få slukket den medaljetørst, der har varet siden 2013. Med en overlegen sejr på 35-28 over VM-værterne fra Spanien kom bronzen i hus, og dermed må comebacket til verdenseliten siges at være fuldbyrdet.

For det har været en fremragende VM-turnering for det danske mandskab under landstræner Jesper Jensen, og storsejren i bronzematchen satte det flottest mulige punktum for en kampagne, som var flyvende fra starten.