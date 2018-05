Efter overtid og straffe: VM-historiens mindste værtsby husede dansk ishockeys største aften

Kære Danmark.

De næste 14 dage er der en overhængende 'fare' for, at landet bliver ramt af hockey-feber. Den lille ishockeynation fra nord med de blot 27 skøjtehaller slog her fredag aften nemlig de tyske OL-sølvvindere fra Tyskland med 3-2.

Da hornet lød for sidste gang, kastede danskerne sig fra bænken og ind på isen i en rundkreds omkring målmand Frederik Andersen, der netop havde afgjort kampen til dansk fordel efter straffeslag.

Kampen i tal Danmark-Tyskland 3-2 (0-0, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1) Mål: 0-1 Jesper Jensen, 1-1 Leon Draisaitl, 1-2 Frederik Storm, 2-2 Yasin Ehliz, 2-3 Frans Nielsen/str. Udvisninger: Tyskland 3 x 2 min., Danmark 2 x 2 min. Tilskuere: 9.982.

Ligesom os andre vidste de, at sejren skaber gode muligheder for at se et dansk hold i en kvartfinale mod et af verdens syv andre bedste ishockeynationer i 2018. Sådan nogle lande som Sverige eller Rusland. Men al ting til sin tid. Nu gælder det først om at glæde sig over en regulær dansk drømmestart på VM og se frem til lørdagens møde med USA.

Inden vi nåede klimaks på en mindeværdig fredag aften, skulle den største begivenhed nogensinde på dansk grund åbnes. Sådan helt officielt. Her valgte Danmarks Ishockey Unions formand, Henrik Bach Nielsen, kløgtigt at lade H.K.H. Kronprins Frederik træde først ud på en rød løber lagt ovenpå den hvide is. Det til stående bifald fra 10.000 mennesker, uden kronprinsen skulle gøre andet end at snurre rundt om sig selv og vinke.

Foto: Jens Dresling Frederik Andersen var i verdensklasse i sin hjemby.

Frederik Andersen var i verdensklasse i sin hjemby. Foto: Jens Dresling

Dernæst stillede Henrik Bach Nielsen sig foran mikrofonstativet og takkede publikum for en udsolgt Boxen på »den største aften i dansk ishockeys historie«. Afslutningsvis introducerede han sidste person på den røde løber. En mand, Henrik Bach Nielsen omtalte som sin »gode ven, IIHF-præsident René Fasel«.

Den kontroversielle præsident vandt hurtigt et par klapsalver med sit forberedte »God aften, Herning« på dansk. Det kunne dog ikke måle sig med, da Kronprins Frederik atter skulle i fokus og endnu en gang fik alle danskere i arenaen til at rejse sig, mens han erklærede VM for åbnet.

Mens graden af kronprinsens popularitet automatisk fik læberne til at pege opad, satte kulissens råb på »Danmark, Danmark« minutter senere sig i armenes små hår, mens de rødklædte landsholdsspillere løb på isen.

Forretten mellem Canada og USA i løbet af eftermiddagen havde skabt et spørgsmål om, hvad der kunne forventes af niveau fra den danske hjemmebane. Mødet mellem hjemstederne for verdens største ishockeyliga, NHL, afslørende nemlig, at det danske publikum ikke er fuldt uddannet i ishockey endnu.