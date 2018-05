Rift i milten sender dansk forward ud af VM

Den danske ishockeyspiller Mathias Bau er færdig ved VM på hjemmebane.

Bau udgik fra lørdagens kamp mod USA med smerter i maven, som efterfølgende viste sig at stamme fra en rift i milten.

Han er nu blevet opereret og må holde nogle måneders pause fra ishockey, oplyser landsholdslæge Henrik Ømark.

»Han fik en rift i milten i forbindelse med en tackling under kampen. Han fik ondt i maven, og vi konstaterede, at det var en rift. Der var noget blødning.

»Han blev indlagt på Herning Sygehus, hvor han blev skannet, og derefter blev han overført til Aarhus med henblik på operation, siger Henrik Ømark.

De første meldinger er, at operationen er gået godt, og at Bau er ved godt mod.

»Det skulle ikke give ham men. Man kan godt undvære milten. Det vigtigste er at få styr på blødningen i situationen. Han er stabil, og der skal nok komme styr på det, siger lægen.

Der kommer til at gå nogle måneder, inden den store forward kan være tilbage på isen.

Ifølge Danmarks Ishockey Unions sportschef, Jesper Duus, er der endnu ikke taget beslutning, om der skal indskrives en ny spiller i den danske VM-trup.

Det afhænger blandt andet af, hvordan det ser ud med Mads Christensen, der måtte stå over USA-kampen med en skade.

Christensen er på isen ved søndagens frivillige træning i Kvik Hockey Arena i Herning, og landstræner Jan Karlsson vurderede lørdag, at der var en god chance for, at han bliver klar til mødet med Canada.

Den kamp spilles mandag aften.

ritzau