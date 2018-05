Nyt VM i 2025 eller 2026?: Ishockey-chefer åbner op for endnu et dansk VM

Fakta De kommende VM-værter 2019: Slovakiet 2020: Schweiz 2021: Hviderusland/Letland 2022: Finland

En begivenhed, der kun kommer til landet en gang i livet.

Sådan er det første VM nogensinde på dansk grund blevet omtalt flere gange. Men med omkring 350.000 solgte billetter, dansk folkefest i Herning og generelt højt sportsligt niveau i turneringen, bliver der allerede nu åbnet op for et nyt dansk VM.

Det afslørede præsidenten for Det Internationale Ishockeyforbund, René Fasel, på det traditionelle pressemøde før finaleweekenden.

»Det er helt klart en mulighed. Jeg mener ikke, at vi skal tage tilbage til USA eller Canada. Der er ingen grund til at gå ind i NHL’s baghave. Derfor bliver vi i Europa, og der er der ikke så mange lande, som kan være værter for et VM. Men Danmark har nu vist, at man er i stand til det«, siger René Fasel med henvisning til, at VM risikerer at 'drukne', fordi NHL-slutspillet er i gang på samme tid som VM afvikles, og det er væsentligt større på de kanter.

Formanden for Danmarks Ishockey Union, Henrik Bach Nielsen, har også fået mod på mere, nu det danske VM begynder at finde sin afslutning.

»Jeg har tidligere sagt, at det var once in a lifetime. Men med den her succes, kan vi begynde at drømme om en omgang mere«, siger Henrik Bach Nielsen.

Isen og banderne i Royal Arena kan ligesom i Jyske Bank Boxen dog godt pakkes væk en del år, når VM-finalen er blevet spillet søndag.

Vi kommer ikke tilbage de næste 8-9 år, men vi ønsker at komme tilbage efter den her succes. René Fasel, præsident i Det Internationale Ishockeyforbund

Der står nemlig en lang række lande foran Danmark i køen for at arrangere de kommende VM-slutrunder.

Således er Slovakiet, Schweiz, Hviderusland og Letland i fællesskab samt Finland alle programsat som værter frem til og med år 2022.

Dernæst forventes det, at VM også skal besøge hockeyglade nationer som Sverige, Rusland og Tjekkiet, inden Danmark atter kan komme i spil.

»Vi kommer ikke tilbage de næste 8-9 år, men vi ønsker at komme tilbage efter den her succes«, siger René Fasel og uddyber.

»Vi har et system, hvor vi skal rundt til vores store hockeynationer. Danmark fik det her VM, fordi det faldt i et olympisk år, men jeg må sige, at jeg overrasket over, hvor vellykket det har været her, og jeg kan sagtens se et dansk VM i fremtiden, der end ikke behøver at falde i et olympisk år«, siger René Fasel.

Ligesom René Fasel fornemmer Henrik Bach Nielsen en politisk velvilje blandt medlemslandene, der bestemt ikke gør tanken om endnu et dansk VM umulig.

»Vi skal dog respektere processen, som René også har lagt vægt på. Der er allerede fundet værtsnationer indtil 2022. 2023 og 2024 ligner det, at Tjekkiet og Rusland kommer i spil. Men hvis 2025 eller 2026 er frie, står vi nu i en situation, hvor vi tænker hvorfor ikke«, siger Henrik Bach Nielsen.

Politiken forsøgte i forbindelse med pressemødet at få René Fasels kommentarer til avisens historier om, at IIHF aldrig har sendt sine rettigheder i udbud, hvorfor det danske værtskab skal afholde alle IIHF-repræsentanters udgifter, mens de samtidig modtager diæter, og hvordan et VM sendt ud til 1,3 mia. seere kan være afhængige af offentlige tilskud fra danske kommuner og regioner.

Det afviste René Fasel.