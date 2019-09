Politiet sigter ishockeyspiller for voldeligt overfald på 18-årig modstander

Det kan få strafferetlige konsekvenser for ishockeyspilleren Kristian Jensen, at han fredag var voldelig over for en ung modstander fra Odense.

Ishockeyspilleren Kristian Jensen har allerede fået godt to måneders karantæne for at overfalde en 18-årig modstander under en kamp i fredags, og nu risikerer Frederikshavn-profilen yderligere straf.

Nordjyllands Politi har besluttet at sigte ham for vold, oplyser ordensmagten i en pressemeddelelse.

»Vi har i dag meddelt den 23-årige ishockeyspiller fra Frederikshavn, at han sigtes i sagen, og at han skal afhøres om det skete. Det er normal procedure i en sag som denne«, siger den ansvarlige for politiets efterforskning, politikommissær Peter Skovbak.

Det var fredag aften, at Kristian Jensen efter nogle skærmydsler greb fat i 18-årige Lucas Bjerre Rasmussen og trak ham bagover og ned i isen med hovedet forrest. Den unge Odense-spiller mistede hjelmen og bevidstheden i samme nu.

(Denne video af episoden er fra Metal Ligaen, viser hele forløbet med kommentarer og er blevet brugt i disciplinærudvalgets strafudmåling):

Med blikket rettet mod sin modstander slog Kristian Jensen for fuld kraft Lucas Bjerre Rasmussens hoved ned på det kolde, hårde underlag og lagde an til endnu et slag – før dommerne og Odense-målmanden stoppede ham.

Den unge odenseaner har fået en hjernerystelse og et mindre brud i ansigtet.

På den baggrund har disciplinærudvalget under Danmarks Ishockey Union tildelt Frederikshavn-profilen karantæne frem til 1. december – det svarer til 17 spilledage.

Mens en samlet Odense-trup og den fynske klubs ledelse har argumenteret for en langt hårdere straf, går politiet altså nu for alvor ind i sagen.

»Efter kampen har Nordjyllands Politi modtaget flere henvendelser fra offentligheden om episoden, hvorfor politiet indledte en nærmere undersøgelse af omstændigheden omkring episoden. Og det er dét arbejde, der nu har resulteret i, at politiet har rejst en sigtelse for vold mod den ene af ishockeyspillerne«, lyder det i pressemeddelelsen.

Nu iværksætter politiet en række efterforskningskridt, som skal »afdække forløbet før, under og efter det skete, hvilket altså blandt andet betyder, at sagens parter afhøres«.

Af hensyn til det videre arbejde kan politiet ikke udtale sig yderligere om sagen.

I hvert fald to gange tidligere har overfald på isen ført til domme i det strafferetlige system.

I 2000 dømte byretten i Aarhus en Hvidovre-spiller til 7 dages betinget fængsel for at have slået en modstander i isen, kort efter at slutsignalet havde lydt. Modstanderen brækkede kæben.

Året efter fik en anden ishockeyspiller 20 dages betinget fængsel for at have overfaldet en modstander under en oldboyskamp. Modstanderen brækkede 4 ribben.