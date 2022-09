De kaldte ham Gud, indtil han blev anklaget for voldtægt

Minimum 561 NFL-spillere er blevet dømt i kriminalsager siden årtusindeskiftet. Det seneste år har vist, hvor aktuelle problemerne uden for banen fortsat er, og at NFL vægter penge over alt andet, skriver Søren Lissner i denne analyse i anledning af den nye sæson, som blev indledt natten til fredag.