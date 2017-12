Tennistalentet vil også sætte flueben ved grand slam

Efter at have rundet sæson 2017 af med den store juniorturnering Orange Bowl i Florida, fik Clara Tauson en overraskelse, da hun for nylig vendte hjem til Danmark.

»Jeg fik først at vide, at jeg er nomineret til Årets Fund, da jeg kom hjem. Det var en stor overraskelse, men det er jo megafedt«, fortæller det unge tennistalent. Og hun har naturligvis et konkurrencegen, der ikke er sådan at holde nede:

»Jeg er rigtig glad for det, og jeg håber selvfølgelig, jeg kan vinde«.

Den 15-årige skolepige har fået smag for at vinde, og hun er blevet så glad for tennis, at det halve af året går med at træne, rejse og spille turneringer. Clara Tauson vil gerne engang være verdensranglistens nr. 1, og den seriøse indstilling til hårdt arbejde i træningen understreger, at hun mener det. Samtidig er talentet så stort, at mange andre også tror på hendes muligheder.

Der er i 2017 også leveret håndgribelige beviser på, at den danske tennisspiller skaffer resultater, som bemærkes i udlandet. Mens hun stadig var 14 år, vandt hun det europæiske ungdoms-OL i Ungarn, og i efteråret kom så den første triumf ved en ITF-turnering blandt de voksne, da Clara Tauson sejrede i Stockholm.

Foto: Finn Frandsen Det 14-årige tennistalent Clara Tauson træner op til 30 timer ugentligt.

»Succesen ved ungdoms-OL og i Stockholm er de to bedste minder fra sæsonen. Jeg blev meget glad for sejren i Stockholm, da jeg havde tabt en anden finale ugen forinden, også i Stockholm. Det var næsten en slags revanche«, forklarer Clara Tauson, der ikke lod sig skræmme af at spille mod de voksne. De fem modstandere i den svenske hovedstad havde f.eks. en gennemsnitsalder på 20 år.

»Jeg har det fint med at spille mod de voksne. Jeg er vant til det fra Danmark, så det er egentlig ikke noget, jeg tænker så meget på. Jeg spiller bare mit spil. Og jeg kan se tilbage på mange andre gode kampe i 2017, hvor jeg spillede på et højere niveau end året før«.

Clara Tausons rolle blandt de voksne spillere blev allerede defineret, da hun i 2016 som 13-årig blev den hidtil yngste danske mester, og spillet mod de mere erfarne modstandere er noget, der hærder. Men hun kom også tidligt i gang med tennis, selv om det ikke var et selvfølgeligt valg af sportsgren i den indledende fase.

»Jeg begyndte til skumtennis, da jeg var 6-7 år gammel og begyndte til ’rigtig’ tennis som 7-8 årig efter at have været med min far og hans venner til tennis. Siden har jeg spillet tennis – helst hver dag – og nu står jeg så her«, siger Clara Tauson. Lidt som om, hun også selv er en anelse overrasket over udviklingen.

En udvikling, der har resulteret i, at tennis overskygger de fleste andre ting. Mængden af træning fylder meget.

»Jeg tror, jeg er oppe på næsten 30 timers tennis om ugen, når man regner den fysiske træning med. Men jeg går på en idrætsskole, hvor jeg får tid til at træne og samtidig have styr på lektierne. Det bliver til tennis to gange om dagen, og det har været lidt i den stil siden 6. klasse«, siger Clara Tauson, der nu går i 9. klasse på Bakkegårdsskolen i Gentofte.