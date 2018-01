Live: Wozniacki spiller for en plads i kvartfinalen

FOR ABONNENTER

. Listen over fejlslagne systemer i den offentlige forvaltning er lang; tag bare Sundhedsplatformen, Skats EFI og Arbejdsmarkedsstyrelsens Amanda. Men for 50 år siden lykkedes det rent faktisk det offentlige at opfinde et system, som ikke kostede milliarder af kroner, og som stadig fungerer den dag i dag til trods for den eksplosive digitale udvikling. Der er tale om Det Centrale Personregister, CPR – et ticifret nummer bestående af fødselsdato og en sikkerhedskode. Til Kristeligt Dagblad fortæller flere eksperter om den succes, cpr-nummeret har været og stadig er. I dag følger det os overalt fra vugge til grav og fra e-boks til lægen. Systemet kom til verden i foråret 1968, hvor politikerne ønskede en præcis identifikation af borgerne i forhold til at opkræve skat. Det fungerede jo sådan set godt i mange år, indtil man overlod opkrævningen til et nyt system.

. Det kan godt være, at danmarkshistoriens mest kendte biskop grundlagde København og alt muligt, men igangsætte byggeriet af Roskilde Domkirke, det gjorde han alligevel ikke. Det siger arkitekturhistoriker Thomas Bertelsen fra Nationalmuseet til flere sjællandske aviser. Han har siden september undersøgt kirkens indre og ydre som led i et forskningsprojekt. Det har ellers heddet sig, at Absalon igangsatte byggeriet af domkirken i 1170’erne i romansk stil, hvorefter hans nevø og efterfølger som biskop, Peder Sunesen, havde forkastet planerne og derpå fortsat byggeriet i gotisk stil. Men den teori holder altså ikke, konkluderer forskeren på baggrund af sine undersøgelser. Absalon overlod bispejobbet i Roskilde til sin nevø i 1191, og ifølge Thomas Bertelsen er kirkebyggeriet snarere begyndt omkring år 1200.