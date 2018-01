Fænomenet Federer fejrer 20. grand slam-triumf Finalen i Australian Open blev afgjort efter fem sæt, hvor schweizerens rutine blev afgørende i duellen med Marin Cilic.

Tennisstjernen Roger Federer demonstrerede søndag endnu en gang, at han vel nok er historiens bedste tennisspiller.

For sjette gang vandt den 36-årige schweizer Australian Open, da han i finalen i Melbourne slog kroaten Marin Cilic med 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 og 6-1.

Med finalesejren udbygger Federer sin egen grand slam-rekord til 20 titler igennem karrieren. En bedrift ingen andre kommer i nærheden af. Tættest på er Rafael Nadal med 16.

Finalen blev en afvekslende affære, hvor Cilic efter en svag start fik skabt store frustrationer hos Federer.

En nervøs kroat

Sjetteseedede Cilic var hårdt ramt af nerver i kampens indledning, hvor han lavede den ene uprovokerede fejl efter den anden mod den forsvarende mester.

Kroaten tog mange forkerte beslutninger. Federer brugte blot ti minutter på at bringe sig foran 4-0, og så kunne han uden det store drama køre første sæt sikkert hjem.

I andet sæt virkede Cilic mere klar, men for mange af kroatens forsøg på at ramme linjerne fejlede.

Cilic fik alligevel en sætbold, da han foran 5-4, havde bragt sig på 40-30 i Federers serv. På en oplagt chance for at tage sættet, sendte kroaten i stedet bolden i nettet med et slattent baghåndsslag.

Spændingen kom tilbage

Sættet gik senere i tiebreak og her svigtede den 29-årige Cilic ikke, da han foran 6-4 tilspillede sig yderligere to sætbolde. På den anden satte han Federer under pres med en hård serv og fulgte op med et smash ved nettet.

Nu var spændingen pludselig tilbage i kampen, men niveauet faldt endnu en gang hos Cilic i tredje sæt.

Foran 3-2 lykkedes det Federer at bringe sig på 4-2 med et servegennembrud, så schweizeren nemt kunne tage sættet hjem.

Den forsvarende mester åbnede fjerde sæt med endnu et servegennembrud, og det lignede afgørelsen. Men igen var Cilic utilregnelig, og han brød tilbage og kom på 3-3.

Kroaten bragte sig også på 5-3 i et forrygende parti, hvor Federer igen havde serveretten. Cilic satsede alt i duellerne med stor succes og tvang affæren ud i et femte og afgørende sæt.

Lidt anspændt superstjerne

En anspændt Federer fik samlet sig, og trods et par breakmuligheder til Cilic lykkedes det schweizeren at bringe sig på 1-0. Det blev fulgt op af et servegennembrud, og da Federer selv holdt serv, var stillingen 3-0.

Bevidst om kampens tidligere drejninger var der ikke ro over den normalt så kølige Federer, der snerrede lidt af en linjedommer og senere krævede svar på, hvornår spillerne ville få nye bolde.

De to spillere holdt dernæst serv, inden Federer igen fik brudt Cilic og til sidst kunne serve karrierens 20. grand slam-titel i hus.

Med sejren følger en præmiecheck på 19,4 millioner kroner.

Lørdag vandt Caroline Wozniacki Australian Open-titlen på kvindesiden.

Ritzau