Brandvarm sydamerikaner dominerer tenniseliten Den ukuelige fighter Juan Martin del Potro kan for første gang erobre tre titler på stribe, hvis han holder det høje niveau i Miami.

Lykken skifter i den professionelle tenniselite, nogle gange fra uge til uge, og senest har en høj argentiner stjålet billedet, selv om han tidligere i årevis var fast kunde i sundhedsvæsenet på grund af skader i sine håndled.

Efter Rafael Nadal og Roger Federer på skift har leveret det bedste tennis i verden det seneste års tid, er det lige nu Juan Martin del Potro, også kaldet 'DelPo', der dominerer ATP Touren. Og ved den igangværende Masters 1000-turnering i Miami er han fremme i semifinalen oven på en meget tæt duel med canadiske Milos Raonic natten til torsdag dansk tid.

FAKTA DEL POTROS SEJSRÆKKE Argentinske Juan Martin del Potro har leveret en stærk sæsonstart på ATP Touren, hvor han på det seneste har 15 sejre på stribe: Miami Del Potro-Raonic 5-7, 7-6, 7-6 Del Potro-Krajinovic 6-4, 6-2 Del Potro-Nishikori 6-2, 6-2 Del Potro-Haase 6-4, 5-7, 6-2 Indian Wells Del Potro-Federer 6-4, 6-7, 7-6 (titlen) Del Potro-Raonic 6-2, 6-3 Del Potro-Kohlschreiber 3-6, 6-3, 6-4 Del Potro-Mayer 3-6, 7-6, 6-3 Del Potro-Ferrer 6-4, 7-6 Del Potro-De Minaur 6-2, 6-1 Acapulco Del Potro-Anderson 6-4, 6-4 (titlen) Del Potro-A. Zverev 6-4, 6-2 Del Potro-Thiem 6-2, 7-6 Del Potro-Ferrer 6-4, 4-6, 6-3 Del Potro-M. Zverev 6-1, 6-2

Del Potro, der er nr. 6 på verdensranglisten, vandt efter knap tre timers tennis 5-7, 7-6, 7-6 og skal natten til lørdag optræde i endnu en, formentlig, knivskarp servedyst med amerikanske John Isner.

Stor double inden for rækkevidde

Kan 29-årige del Potro gå hele vejen i Miami, bliver hans navn skrevet ind blandt stjerner som f.eks. Federer, Djokovic, Agassi og Sampras, der alle har vundet den såkaldte Sunshine Double med gevinst i samme sæson i både Indian Wells og Miami, der altid spilles i forlængelse af hinanden.

Jeg er lykkelig for at have overlevet den kamp, men selvfølgelig vil jeg også gerne nå finalen Juan Martin del Potro

Den gyldne mulighed er opstået, fordi Juan Martin del Potro for nylig nedkæmpede Roger Federer i Indian Wells-finalen efter en kamp, hvor begge parter kom med rasende udbrud undervejs. Del Potro mod publikum og Federer mod dommeren.

I Miami røg Federer sensationelt ud allerede i 2. runde efter mødet med den unge australier Thanasi Kokkinakis, mens del Potro har forlænget sin successtime, så han nu er noteret for 15 sejre på stribe efter titlerne i Acapulco og Indian Wells samt nu en semifinaleplads i Florida, hvor temperaturen er godt 25 grader højere end i f.eks. sneklædte Danmark.

Forhånd og fight

Det er ikke mindst det forrygende forhåndsslag, der også afvikles med stor effektivitet, selv om han er sendt på løbeture på tværs af banen, og så den tunge serv, som danner basis for del Potros øjeblikkelige succes. Og så en stor vilje til at ofre alt for at komme tilbage i et opgør, hvor han ellers er havnet i problemer. Argentineren giver aldrig bare op trods modgang.

»Kampen mod Raonic var tennis på højt niveau, og vi nød begge den store opbakning fra et meget medlevende publikum. Jeg er lykkelig for at have overlevet den kamp, men selvfølgelig vil jeg også gerne nå finalen«, kommenterer Juan Martin del Potro på ATP-hjemmesiden sin sejr i kvartfinalen.

Del Potro brød for alvor igennem til verdenseiliten for ni år siden, da han erobrede sin hidtil eneste grand slam-titel ved at finalebesejre Roger Federer i US Open.

Den kommende modstander, USA's 32-årige servekanon John Isner, kan blive en alvorlig test, for den 208 cm høje spiller, som er bosat i Tampa, Florida, har i denne uge leveret på sit bedste niveau. Det gik i Miami-kvartfinalen ud over den unge sydkoreaner Hyeon Chung, der blev besejret 6-1, 6-4 på blot 69 minutter.

Del Potro spiller netop nu det bedste tennis i verden, og det tror jeg ikke, nogen er uenige i John Isner

Respekt hos modstander

»Jeg fandt en god rytme på banen, og jeg følte denne gang ikke, at jeg udelukkende var nødt til at gå efter at afgøre duellerne hurtigt. Jeg var rolig i spillet fra baglinjen og tilfreds med mine bevægelser. Faktisk har jeg på det punkt i år ikke været bedre end nu, og det er ikke fordi, jeg træner hårdere. Det er simpelthen på grund af en større selvtillid på banen«, understregede John Isner på et pressemøde i Miami.

Han er dog klar over, at der i øjeblikket skal noget særligt til for at besejre del Potro.

»Del Potro spiller netop nu det bedste tennis i verden, og det tror jeg ikke, nogen er uenige i«, siger Isner.

Hvem der tager del i den anden semifinale bliver afgjort sent torsdag aften og natten til fredag, når først spanske Pablo Carreno Busta møder sydafrikanske Kevin Anderson, hvorefter tyske Alexander Zverev spiller mod en anden ung himmelstormer, kroatiske Borna Coric.