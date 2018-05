Sharapova oplever hård nedtur efter farvel til doping Russeren, der i en lang årrække har været en selvfølgelig del af top 10 på ranglisten, er dalet til nr. 53, og hun kan få svært ved at nå sit tidligere niveau.

I 10 af sine 16 hele sæsoner på WTA Touren har Maria Sharapova været at finde i verdensranglistens top 10, deraf fire gange som nr. 1. Men siden hun i marts 2016 fortalte, at hun var testet positiv for doping, er hun rutsjet ned i hierarkiet, og hun har efter udståelsen af sin dopingstraf ikke været i stand til at kæmpe sig ind i top 40.

FAKTA FLITTIGE WTA-VINDERE Top 10 over de mest vindende, stadig aktive spillere på WTA Touren:

1. Serena Williams 72 titler

2. Venus Williams 49

3. Maria Sharapova 36

4. Caroline Wozniacki 28

5. Petra Kvitova 22

6. Victoria Azarenka 20

7. Agnieszka Radwanska 20

8. Svetlana Kuznetsova 17

9. Simona Halep 16

10. Jelena Jankovic 15

Hvis man tillader sig at tro, at den 31-årige russer ikke længere indtager det stof, hun efter eget udsagn benyttede gennem ti år, Meldonium, er det bemærkelsesværdigt, at den sejrsvante spiller fra det vestlige Sibirien tilsyneladende er gået i stå.

Senest måtte hun med nederlaget til franske Caroline Garcia på gruset i Stuttgart notere det tredje 1. runde-nederlag på stribe, og hun har dermed ikke vundet siden 2. runde ved Australian Open. Det kan ikke dokumenteres, men noget tyder på, at hun uden brug af Meldonium har svært ved at holde sit tidligere niveau.

Jakob Mørkeberg, Anti Doping Danmark, om stoffet Meldonium

Meldonium et vindundermiddel

»Meldonium er på en måde lidt af et vidundermiddel, for det kan for det første øge tilførslen af ilt til hjertet, hvilket stoffet oprindelig er udviklet til. Så er det godt mod sukkersyge, hvilket Maria Sharapova også har brugt som årsag til, at hun tog midlet, og det har også en virkning mod både fysisk og psykisk stress. Der er måske ikke den store dokumentation som præstationsfremmende middel via forsøg på mennesker, men rigtig mange sportsfolk har brugt det, og da stoffet øger ilttilførslen, kan man selvfølgelig opnå en fordel«, forklarer Jakob Mørkeberg, der er videnskabelig konsulent i Anti Doping Danmark.

»Det er forholdsvis normalt, at der kan komme nogle lidt anderledes hjertediagrammer hos sportsfolk ved hårdt arbejde. I vesten har man oftest rådet disse atleter til at tage en lille pause. Men der har i Østeuropa tilsyneladende været den holdning, at det kunne man medicinere imod. Med for eksempel Meldonium«.

Foto: Vincent Thian/AP Maria Sharapova fik smæk, da hun i 3. runde ved Australian Open i år mødte tyske Angelique Kerber.

Maria Sharapovas nedtur er markant. Ser man bort fra hendes titelgevinst i oktober 2017 i kinesiske Tianjin, hvor modstanden var af overskuelig styrke, har russeren ikke erobret en titel siden maj 2015, hvor hun tog den store grusbanetitel i Rom.

Seneste helt store sæson for Sharapova var i 2014, hvor det blev til gevinst i Stuttgart, Madrid, French Open i Paris og Beijing. Siden da er hun en enkelt gang nået frem til en grand slam-finale, da hun i 2015 tabte i Australian Open til Serena Williams. Men russeren er ikke mæt.

Sharapova vil tilbage til toppen

»Når man har prøvet at vinde grand slam-titler, er det helt naturligt, at det fortsat er det store mål«, sagde Maria Sharapova forleden på et pressemøde i Stuttgart.

Maria Sharapova

»Det ville være tosset at sige, at jeg i denne sæson er tilfreds med at vinde en af de mindre turneringer, for jeg stræber altid efter at optræde på den store scene. Det har jeg gode erfaringer med, og den følelse vil jeg have igen. Det vil jeg arbejde hårdt på«.

Det bliver ikke umiddelbart lettere for Maria Sharapova i næste uge, hvor hele verdenseliten er samlet til Madrid Open, og hvor hun på grund af sin beskedne rangering som nr. 53 kan rende ind i et af de store navne fra start.