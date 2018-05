Wozniacki blev jordet ud af Madrid Hollænderen Kiki Bertens viste grusspil på højeste niveau mod Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki og grus er sjældent nogen rigtig vinderkombination. Vi skal 7 år tilbage for at finde den seneste turneringssejr på det rødbrune underlag – og heller ikke i 2018-udgaven af WTA-turneringen i Madrid, bliver det til noget for verdensranglistens nummer 2.

I 3. runde løb den 27-årige dansker nemlig ind i et gedigent nederlag mod specialisten Kiki Bertens. Hollænderen, der har fem grusbanefinaletriumfer på sit cv som sine eneste turneringssejre overhovedet, var en uhyre præcis og effektiv slagmaskine, som Wozniacki aldrig fandt sig til rette mod.

Kiki Bertens, der spillede med stor risiko i sine slag, og blev tilsvarende belønnet for sit mod og sin præcision, jordede Wozniacki ud af Madrid på bare en time med 6-2, 6-2. Alene i første sæt lavede Kiki Bertens 18 rene vindere (29 i alt mod Wozniackis 5) med sine kraftfulde slag mod en presset dansk verdensstjerne.

Foto: Peter Klaunzer/AP Kiki Bertens har blandt andet vundet turneringen i Gstaad i Schweiz.

26-årige Kiki Bertens, der er nummer 20 på ranglisten, fik dermed revanche mod Wozniacki, som slog hollænderen på vej mod grandslamtriumfen i Melbourne i januar. Bertens møder nu vinderen af opgøret mellem russeren Maria Sharapova og Kristina Mladenovic fra Frankrig i kvartfinalen torsdag, mens Wozniacki rejser videre til Rom, hvor endnu en stor grusturnering indledes på mandag.

Kampen parti for parti