Djokovic og Nadal leverer drømmetennis i kampen, der var værd at vente en nat på Novak Djokovic er i Wimbledon-finalen mod Kevin Anderson.

Fortsættelse følger.

Det var meldingen sent fredag aften, da dommeren til det betalende publikums store utilfredshed efter tre sæt afbrød den anden Wimbledon-semifinale i herresingle mellem ikonerne Novak Djokovic (seedet 12) og Rafael Nadal (2) ved stillingen 2-1 i sæt i serberens favør.

Fans på Centre Court havde nemlig betalt for to kampe, men fik kun halvanden, da Kevin Anderson og John Isners duel forinden udmøntede sig i historiens tredjelængte tenniskamp nogensinde.

Det var derfor de tilskuerne, der havde betalt for at se kvindernes finale, der fik fornøjelsen og privilegiet af at følge afgørelsen om den anden finaleplads i herresingle mellem to af spillets ypperste med sammenlagt fem Wimbledon-titler på cv’et.

Og tilskuerne fik Novak Djokovic at se i en vinderrolle under Centre Courts tag, og serberen bliver nu manden, der får mulighed for at kunne skrive en fjerde triumf på de legendariske græsbaner i London på karrierebladet.

6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6 og 10-8 sluttede det efter 5.14 timers udfoldelse fordelt over to dage.

Nok overgik opgøret ikke Anderson-Isner-matchen på tid, men den matchede mammutkampen på dramatik og overgik den med længder hvad teknisk finesse angår. For duoen diskede op med det ene spektakulære slag efter det andet.

Djokovic havde indledt dagen med en 2-1-føring i sæt, men Nadal kom bedst fra start og hentede 4. sæt, inden det tiebreakløse 5. sæt blev en tæt, velspillet afslutning af et stort opgør i verdensklasse.

Foto: Ben Curtis/AP Rafael Nadal gled, da han var bagud 0-30 i sit sidste serveparti. Og så var Djokovic nådesløs.

Nadal havde ved 7-7 en lille håndfuld muligheder for at bryde serberens serv, men Djokovic bevarede niveau og fik i Nadals efterfølgende serveparti spillet sig frem til en matchbold, som spanieren efter stribevis af kongedueller fik sat en stopper for med en stopbold af de helt frække. 8-8 og Nadal og Djokovic var gået ind i den sjette kamptime.

Novak Djokovic spillede sig til yderligere tre matchbolde veds stillingen 9-8, da Nadal var ude i tovene efter et yderligt placeret serbisk slag, der fik ham til at glide og til sidst tog pusten fra ham.

»Alle kunne se, hvor tæt et opgør det var. Det var jo nærmest først ved den sidste bold, jeg følte mig nogenlunde sikker på, at jeg kunne vinde«, lød det fra den 31-årige serber, der efter et skadesplaget og magert 2017 nu er tilbage på toppen.