26-24 i 5. sæt: Tometermænd i skostørrelse 49 hamrede tennisbolde efter hinanden i 6.35 timer. Nu er den ene i Wimbledon-finalen Kevin Anderson og John Isner leverede en pragtpræstation i den første semifinale ved Wimbledon.

Amerikaneren John Isner og sydafrikaneren Kevin Anderson er begge over to meter høje og de server hårdt og præcist. Og de kan blive ved. Af samme grund skulle der ikke den store videnskab til at forudse, at deres semifinaleduel på Wimbledons hurtige græs ville blive en langstrakt affære.

Men at opgøret skulle blive så langt, det havde de færreste regnet med. Faktisk blev det tennishistoriens tredjelængste kamp nogensinde.

I deres sko størrelse 49 plantet på Centre Court hamrede de i en ubrudt rytme den ene hårde serv af sted efter den anden (53 servesser til Isner og 49 til Anderson) – og efter 6 timer og 35 minutter var der en vinder af det tiebreakløse knap tre timer lange femte og afgørende sæt.

Foto: Glyn Kirk/AP Taberen John Isner

Foran 17-16 i 5. sæt trak John Isner på smilebåndet, da det ganske kortvarigt begyndte at regne. Han og Anderson kunne godt bruge en pause. En pause som Isner også fik, da han for 8 år siden vandt alletiders episke drama med komplet vanvittige med 70-68 (!) i afgørende sæt mod franske Nicolas Mahut.

Men pausen kom ikke, så bygen af serveesser og vinderslag (129 til Isner, 118 til Anderson) fortsatte.

Kevin Anderson brød John Isners serv til 25-24 og servede derefter selv sejren hjem - 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4 – 26-24.

I finalen på søndag venter Novak Djokovic eller Rafael Nadal, spanieren som Anderson tabte til, da han ved US Open sidste år var i sin første grandslamfinale.