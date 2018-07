Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Vi sætter ekstra tryk på sportens nyhedsbrev under VM i fodbold og Tour de France. Tilmeld dig og bliv opdateret hver dag under begivenhederne.

Vi sætter ekstra tryk på sportens nyhedsbrev under VM i fodbold og Tour de France. Tilmeld dig og bliv opdateret hver dag under begivenhederne. Du er nu tilmeldt Politiken Sport

Tak for din tilmelding!

Hertil og ikke længere: Tysker slår Serena Williams og tager sin tredje store gevinst Angelique Kerber fik revanche for sit nederlag til Serena Williams for to år siden og kan kalde sig Wimbledon-mester.

Efter 20 sejre på stribe i Wimbledon gik den ikke længere for den tilbagevendte veteran Serena Williams. Den snart 37-årige amerikaner, der vandt turneringen i 2015 og 2016, og ikke deltog i 2017, da hun var på vej ind i moderskabet, blev besejret i finalen af den pågående tysker Angelique Kerber. Tyskeren, der tabte finalen til Williams i 2016, var god til at få amerikaneren ud at løbe. Kerber sejrede 6-3, 6-3 i et opgør, hvor Serena Williams lavede 24 uprovokerede fejl mod Kerbers beskedne 5. Foto: Andrew Couldridge/AP Det var tredje gang, Serena Wiliams tabte en finale i Wimbledon. Det var tredje gang, Serena Wiliams tabte en finale i Wimbledon. Foto: Andrew Couldridge/AP Med triumfen i Wimbledon har 30-årige Kerber tilføjet græsturneringen til sit imponerende vinder-cv, der også tæller de meriterende gevinster i Australian Open og US Open i 2016. Hvis Kerber i fremtiden også kan få skovlen under French Open, indskriver hun sig i en snæver kreds blandt de aktive, der har vundet alle fire grandslamturneringer. Det kan kun russeren Maria Sharapova og naturligvis Serena Williams prale af.