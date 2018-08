US Open: Wozniacki taber til ukrainer og er færdig i New York

Men det holdt hårdt, meget hårdt at finde opmuntringer i spillet, og ved 2-4 begyndte Wozniacki at skælde ud på sig selv. Et rigtig dårligt signal, for Lesia Tsurenko havde fået lidt bedre rytme i sit spil, selv om det stadig ikke var prangende.

Det var på næsten alle parametre, at Caroline Wozniacki leverede under vanlig standard, og der var ingen hjælp at hente i serven. Hun forsøgte at lægge mere pres med forhånden, men alt for ofte havnede bolden uden for stregerne.

Igen faldt et dansk serveparti sammen, og med 6-4, 5-2 og egen serv, så det ud som om, at der skulle et mirakel til, hvis ikke 29-årige Lesia Tsurenko skulle vinde 2. runde-kampen.

Det ottende parti: Wozniacki kikser først en returnering med forhånden. Derefter kikser hun igen en returnering med forhånden. Så får hun lagt lidt pres på Tsurenko, der sender bolden i nettet. Men derefter bliver hun selv presset og kikser, så der er to matchbolde til ukraineren. Hun behøver blot én og kan række armene i vejret.

Det er slut for Wozniacki ved US Open. Efter triumfen i Australian Open ved sæsonstarten er det blevet til tre skuffende grand slam-turneringer for danskeren i resten af sæsonen.

Lesia Tsurenko møder i 3. runde tjekken Katerina Siniakova.