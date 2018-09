US Open: Kampen mod alderen vinder Serena også, selvfølgelig Tvivlen er væk, for spilleren med 23 grand slam-titler er tilbage i den form, som alle rivalerne frygter mest.

Serena Williams fortalte på et pressemøde i New York i sidste uge, at hun var meget overrasket over at blive vurderet som favorit hos bookmakerne. Efter 3. runde-kampen natten til lørdag dansk tid, hvor hun fuldstændig spillede sin søster Venus ud af banen, måtte hun dog erkende, at formen er ved at være der.

Det er derfor op til den rutinerede ester Kaia Kanepi at skabe endnu en sensation, hvis amerikanerens vej mod grand slam-titel nr. 24 skal bremses. Kanepi stod for turneringens hidtil største sensation, da hun i 1. runde besejrede topseeedede Simona Halep. Let bliver det ikke.

»Mod Venus spillede jeg langt bedre, end jeg ellers har gjort, siden jeg kom tilbage efter at have født«, sagde Serena Williams efter sin 6-1, 6-2-sejr over søsteren. Og hun forklarede på et pressemøde lidt om deres motivation nu, hvor de er i karrierens sidste fase.

Motivationen stadig i top

»Jeg kan mærke, at vi bare vil det her så meget. Det ville vi også, da vi var teenagere, men dengang havde vi jo masser af år foran os. Vi ønsker begge at spille videre, men vi er blevet ældre, og det gør det anderledes«.

Hvis kampen mod Venus var en test af mulighederne for Serena Williams, der fylder 37 sidst på måneden, må man konstatere, at hun foreløbig har vundet kampen over alderen. Selvfølgelig. Hun bliver ikke rar at løbe ind i på en tennisbane, for det har altid været sådan, at hvis Serena Williams først kommer godt i gang i en grand slam-turnering, så får hun færten af endnu et stort trofæ og er meget svær at stoppe.

Venus Williams, der er 38 år, erkendte, at hun var chanceløs mod sin lillesøster.

»Jeg gjorde egentlig ikke ret meget forkert i den kamp, men hun gjorde bare alting rigtigt. Det er måske det bedste, hun nogensinde har spillet mod mig, og det er selvfølgelig det niveau, hun ønsker at bevare turneringen ud«, kommenterede Venus Williams opgøret over for medierne.

»Hun spillede så godt, at jeg egentlig aldrig rigtig fik lov at røre bolden. Når en modstander er så god, skal man ikke ærge sig for meget bagefter«.

Lodtrækningshalvdelen med Serena Williams kan ende med en semifinale mellem hende og den forsvarende mester Sloane Stephens. Williams’ landsmand har en evne til at bevæge sig meget roligt rundt på banen og bare sende bolden tilbage til modstanderen, hvorefter hun pludselig sætter stor fart i spillet. Et våben, som belgiske Elise Mertens skal holde godt øje med i dagens 4. runde-kamp.

Nadal på nye eventyr

Alle ved US Open taler stadig om turneringens hidtil klart bedste kamp, 3. runde-opgøret fredag mellem den forsvarende mester Rafael Nadal og den unge russer Karen Khachanov. Med det yderste af neglene fik spanieren skrabet en 5-7, 7-5, 7-6, 7-6-sejr hjem, og næste opgave hedder Nikoloz Basilashvili fra Georgien.

Georgieren har ikke de bedste minder fra sin hidtil eneste kamp mod Nadal, for sidste år på Roland Garros blev han rundbarberet 6-0, 6-1, 6-0 på spanierens vej mod den 11. triumf ved French Open. Så har Khachanov en klart bedre fornemmelse. Og trods skuffelse var der respekt fra russeren.

»Jeg gav alt, hvad jeg havde i den kamp. Det tror jeg også, alle kunne se. Jeg er stolt, fordi jeg spillede på højt niveau hele vejen, og der var ikke meget, der skilte os. Jeg håber at kunne fortsætte med at spille den slags tennis. Stor respekt for Rafa – det er jo derfor, han er nummer 1 i verden. Han er en fantastisk fighter«, sagde en træt men på en måde glad taber.

Og ham vil vi høre mere til.