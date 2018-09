US Open: Arbejdsmand fra Brisbane skaber uorden i stjernernes strid om titlen

»Men det her er jo nyt for mig det her ... kvartfinale i en grand slam-turnering. Så jeg prøver bare at holde mig til mine rutiner, og forhåbentlig kan jeg skabe yderligere nogle gode minder her fra New York. Sejren over Roger vil jeg i hvert fald huske i meget, meget lang tid«.

I starten mod Federer havde jeg det som et dyr, der bliver fanget i en bils lygter. Roger havde snor i bolden, og han kørte mig rundt på banen John Millman

»Min karriere har været meget præget af skader det seneste halvandet års tid, og det er hårdt at skulle starte forfra igen og igen. Men man gør det, og man kommer igennem det, netop fordi man håber, at noget som det her ved US Open kan ske. Det er en stor belønning for det sure slid«.

Roger Federer erkendte efter nederlaget, at han havde kæmpet med varmen kombineret med den høje luftfugtighed, der har præget spillet under US Open siden starten i sidste uge.

Federer havde varmeproblem

»Jeg følte det meget varmt i aften. Det var som om, jeg ikke rigtig kunne få luft. Jeg havde problemer med det, og det er første gang, det er sket for mig«, sagde Roger Federer på et pressemøde.

Federers sæson har været en lidt blandet fornøjelse, for den 37-årige schweizer har ganske vist taget både Australian Open-titlen og titlerne i Rotterdam og Stuttgart, men han mødte skuffelser i Indian Wells, Miami, Halle, Wimbledon og Cincinnati, før han nu meget overraskende er ude af US Open i 4. runde.

Det var som om, jeg ikke rigtig kunne få luft. Jeg havde problemer med det, og det er første gang, det er sket for mig Roger Federer

Her fortalte han forleden, at han drømte om endelig igen at komme til tops, ti år efter han senest løftede trofæet i New York. Sådan skulle det altså ikke gå denne gang, og selv om han er en meget veltrimmet 37-årig, så bliver det formentlig ikke lettere at vinde US Open næste år.