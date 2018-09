Nyt chok: US Open-mester bukker under for presset Sloane Stephens, der sidste år overraskede alle og vandt i New York, nåede slet ikke sit niveau i opgøret med effektiv lette.

Når nu Letlands højest rangerende spiller Jelena Ostapenko måtte forlade US Open allerede i 3. runde, så er det jo rart for den lille nation, at den har Anastasija Sevastova til rådighed.

Sevastova, der ofte har den værste modstander i sit eget temperament, viste verdensklasse, da hun på brandvarme Arthur Ashe Stadium tirsdag lukkede munden på de amerikanske fans ved at besejre Sloane Stephens i kvartfinalen 6-2, 6-3.

Det var en rigtig dårlig dag for Stephens. Hun virkede ramt af presset for igen at levere en stor præstation og var underlig låst i sit spil og sine bevægelser. Nederlaget er en fortsættelse af det seneste døgns overraskelser, da først Maria Sharapova og derefter Roger Federer sagde farvel til turneringen.

Lette helt på toppen

Til gengæld var Anastasija Sevastova i topform, og med den store forhånd, skarpe returneringer og giftige stopbolde havde hun våben, som Stephens ikke kunne forsvare sig imod.

Stephens' træner Kamau Murray råbte utallige gange til hende, at hun skulle gøre det og det, men det er svært for en spiller alene på banen at vende slaget, når først det er ved at gå rigtig galt.

Men Sloane Stephens gjorde et godt forsøg i andet sæt, hvor hun var nede med et break, men kom tilbage og skabte et meget langt, spændende og velspillet ottende parti, hvor hun dog endte med at tabe sin serv igen. Partiet sluttede med en fantastisk stopbold fra Sevastova, der trods amerikansk skuffelse fik fortjente af klapsalver.

Dermed førte letten 5-3, og hun servede med lidt nerveflimmer sættet og sejren hjem. I semifinalen kan Sevastova komme til at møde endnu en amerikaner, og ikke en hvem som helst:

Serena Williams, der spiller sin kvartfinale mod Karolina Pliskova natten til onsdag dansk tid.