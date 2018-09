US Open: Nadal vinder vildt nattedrama, og Serena er iskold i varmen Den forsvarende mester fik et æg, men vandt alligevel i fem sæt over Dominic Thiem, mens Serena Williams har kurs mod titlen.

Nåh da, så var det op ad bakke på en cykel uden gear for den forsvarende US Open-mester Rafael Nadal.

Spanieren har prøvet meget, men at tabe første sæt i en grand slam-kvartfinale 0-6! Det er ikke hverdagskost.

Hans modstander natten til onsdag dansk tid, østrigske Dominic Thiem, var imidlertid brandvarm som vejret i New York, hvor ikke en vind rørte sig, og termometret stadig balancerede omkring de 30 grader ved 21-tiden tilsat høj luftfugtighed.

Under disse betingelser startede dramaet mellem Nadal og Thiem.

Det havde knækket Roger Federer, det havde næsten knækket Novak Djokovic, men 'Rafa', som alle kun kalder manden fra Mallorca, plejer at være meget modstandsdygtig i høje temperaturer.

Foto: Adam Hunger/AP Østrigeren Dominic Thiem præsterede en forrygende kvartfinale mod Rafael Nadal, men det var lige præcis ikke nok til at knække spanieren.

Østrigeren Dominic Thiem præsterede en forrygende kvartfinale mod Rafael Nadal, men det var lige præcis ikke nok til at knække spanieren. Foto: Adam Hunger/AP

Spørgsmålet var, hvor sej Thiem ville være i en måske længere kamp mod ranglistens nr. 1. Eller ville Nadal overhovedet komme i gang efter den chokerende start?

Han kom i gang, selvfølgelig, og de to spillere leverede en fantastisk femsætter, der blev vundet af Nadal med 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), men ikke før klokken efter næsten fem timers tennis var blevet to om natten på Arthur Ashe Stadium.

Dermed er spanieren igen klar til semifinalen mod argentinske Juan Martin del Potro, der tidligere tirsdag gjorde det af med den sidste amerikaner i mændenes række, John Isner, efter en 6-7, 6-3, 7-6, 6-2-sejr.

Nu kan Isner tage den med ro på den måde at forstå, at han uden besvær kan rejse hjem til sin højgravide kone og overvære den fødsel, han på forhånd havde sagt var vigtigere end nogen tenniskamp.

Foto: Jason Decrow/AP Når Serena Williams har tjek på det mentale, det spillemæssige og så detaljerne, er hun næsten umulig at besejre.

Når Serena Williams har tjek på det mentale, det spillemæssige og så detaljerne, er hun næsten umulig at besejre. Foto: Jason Decrow/AP

Serena holder fast i drøm

Outsidere må have følt stor inspiration efter farvel til Halep, Sharapova, Federer og Stephens, men Karolina Pliskova, der besejrede Serena Williams i en flot 2016-semifinale, kom aldrig rigtigt ind i duellen med den seksdobbelte US Open-vinder.

Serena Williams er bare modbydelig at spille mod, hvis hendes serv fungerer, og den 8.-seedede tjekke fandt ikke nogle svar på sin modstanders hårdt slående argumenter, da kampen skulle afgøres.

Sidste år på denne tid var jeg ved at få en baby, så jeg synes ikke, jeg har noget at bevise. Jeg føler virkelig, at jeg kan spille helt frit nu Serena Williams

På den måde fik Serena Williams sin revanche, og for hver runde ligner hun mere og mere den favorit, hun slet ikke troede, hun ville blive vurderet til at være allerede før turneringen.

»Sidste år på denne tid var jeg ved at få en baby, så jeg synes ikke, jeg har noget at bevise. Jeg føler virkelig, at jeg kan spille helt frit nu«, sagde Serena Williams til det store publikum på Arthur Ashe Stadium, hvor hun optrådte før Nadal-Thiem.

»Og publikum var virkelig bag mig, så jeg havde det skidt, da spillet ikke kørte for mig, men heldigvis kom jeg tilbage, for jeg blev bare ved med at prøve endnu hårdere på at vinde duellerne«.

Kan Serena Williams gå hele veje og tage sin 24. grand slam-titel, vil hun have tangeret den berømte australier Margaret Courts rekord, som dog ikke blev opnået alene i Open Era (siden 1968), og det vil uden tvivl inspirere Williams til at fortsætte med tennis, indtil hun også tager nr. 25.

Og måske 26 ...