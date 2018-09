Tennisikon støtter Serenas kritik af sexisme blandt dommere Mandlige tennisspillere kan slippe af sted med mere end kvindelige, mener tennislegenden Billie Jean King.

Der hersker dobbeltmoral i tennis, når det kommer til regler for henholdsvis kvinder og mænd.

Sådan lyder konklusionen fra den amerikanske tennislegende Billie Jean King i kølvandet på en højdramatisk finale i US Open mellem Serena Williams og japanske Naomi Osaka.

»Når en kvinde er følelsesladet, er hun 'hysterisk' og bliver straffet for det. Når en mand gør det samme, er han 'direkte', og der er ingen konsekvenser«.

»Tak Serena Williams, fordi du gør opmærksom på denne dobbeltmoral. Vi har brug for flere stemmer, der gør det samme«, skriver Billie Jean King på Twitter.

Naomi Osaka besejrede den amerikanske tennisstjerne i to sæt. Men det var Williams' gentagne diskussioner med kampens dommer, der trak overskrifter.

Hun blev blandt andet tildelt en advarsel for at modtage coaching fra sin træner på tilskuerrækkerne.

Senere blev hun tildelt en pointstraf, da hun smadrede sin ketsjer. Og på et afgørende tidspunkt i andet sæt blev hun frakendt et helt parti som straf, da hun kaldte kampens dommer, Carlos Ramos, for 'en tyv'.

Azarenka: Ikke sket i en herrekamp

Hovedpersonen selv mener, at det ville have set anderledes ud, hvis hun havde været en mand.

»Det er ikke rimeligt at tabe et parti for at sige det. Der er mange mænd, der har sagt lignende ting, og fordi de er mænd, så sker der ikke noget«, sagde hun efter kampen.

»Jeg kæmper for kvinders rettigheder og for kvinders ligestilling. At jeg siger tyv og mister et parti på det virker sexistisk for mig«.

Billie Jean King mener, at 'adskillige ting gik grueligt galt' i løbet af kvindernes finale.

»Coaching burde være tilladt ved hvert point i tennis. Men det er det ikke, og som følge heraf blev en spiller straffet for sin træners handlinger. Dette bør ikke ske«, skriver den 74-årige vinder af 39 grand slam-titler.

Serena Williams får også opbakning fra den tidligere verdensetter Victoria Azarenka.

»Hvis dette havde været en herrekamp, så ville det ikke være sket på den måde. Det ville det bare ikke«, skriver hviderusseren på Twitter.

Naomi Osaka vandt lørdagens finale 6-2, 6-4. Det er hendes første grand slam-titel.

ritzau