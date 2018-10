Wozniacki scorer 10 millioner kroner og sætter personlig rekord Anastasija Sevastova bed fra sig i Beijing, men ikke hårdt nok mod Caroline Wozniacki.

Otte år efter hun første gang sejrede i prestigeturneringen China Open i Beijing, kan Caroline Wozniacki igen kalde sig China Open-champion.

»Kina har en særlig plads i mit hjerte«,proklamerede Caroline Wozniacki da også på Beijings nationale tenniscenter, dahun havde fået den enorme og ikke synderligt kønne guldpokal i hænderne.

I finalen mod Anastasija Sevastova fra Letland var den 28-årige dansker bedre på de afgørende parametre. Wozniacki sejrede trods bump undervejs 6-3, 6-3 på halvanden time mod en modstander, der kun fik ganske få muligheder, men ikke altid havde den nødvendige præcision i sit ellers ganske brede, velfunderede og til tider spektakulære slagrepertoire.

Det var Caroline Wozniackis sjette sejr på en uge i Beijing, hvor hyren og belønningen er astronomiske 9,88 millioner kroner. Pengepræmien er samtidigt lig med, at 2018 nu er den hidtil mest indbringende i Caroline Wozniackis efterhånden lange karriere med lige knap 37 millioner kroner.

China Open Nøgletal fra finalen Wozniacki vs. Sevastova Vinderslag: 12 --- 22 Uprovokerede fejl: 21 --- 35 Førsteserver i pct.: 63 --- 63 Breakbolde, vundne: 4/8 --- 1/8 Totalpoint: 67 --- 53

Kun 6 spillere – Serena Williams, Angelique Kerber, Victoria Azarenka, Maria Sharapova, Simona Halep og årets komet Naomi Osaka – kan prale af, at have tjent så mange præmiepenge på bare en enkelt sæson. Wozniacki karrieretotal er nu på små 211 millioner kroner. De første 8.000 kroner blev udbetalt i en lille beskeden turnering i Cincinnati i USA i 2005.

Foto: Greg Baker/Ritzau Scanpix

Oveni Beijing-turneringens små 10 millioner kroner er det naturligvis den på alle områder monumentale gevinst ved Australian Open – ca. 18 millioner kroner – der har fyldt godt i kassen

På randen af panik

I Beijing-finalen var letten Anastasija Sevastova, der er en teknisk dygtig spiller med et godt håndled, der kan slå vinklede slag og krydre tilskuerne og iagttageres oplevelser med spektakulære stopbolde, en ligeværdig modstander i den indledende fase.

Men da Caroline Wozniacki drevet af sin sædvanlige tålmodighed kunne notere sig det første servegennembrud til 4-2, og hun derefter lavede små mirakler i det efterfølgende serveparti og kom yderligere foran, var der åbenlys forskel mellem den finalevante dansker og den på det her niveau noget uerfarne lette.

Anastasija Sevastova havde tidligt i andet sæt mulighed for at bryde til 2-0, men den ukuelige dansker slog alt tilbage og i en sådan grad, at Sevastova nærmest var på panikkens rand og på vej mod et decideret sammenbrud. Hun rejste sig dog.

Sevastova, der grundet skader og sygdom egentlig havde indstillet karrieren i 2013, men vendte tilbage efter halvandet års pause, fik dog ram på danskerens serv i et hårdt 6. parti i andet sæt. Australian Open-mesteren, der nu har 30 WTA-titler stående på cv’et, var også rystet i 8. parti, hvor hun afværgede en stribe breakbolde og bragte sig foran 5-3.

Caroline Wozniacki har en turnering tilbage i 2018. Det er det ekstremt prestigefyldte WTA Finals-slutspil for ranglistens otte bedste i Singapore om to uger. Her er verdensranglistens nummer 2 forsvarende mester. Efter opvisningen i Beijing må hun også påtage sig favoritværdigheden i jagten på de op mod 16 millioner kroner turneringsvinderen kan sætte ind på bankbogen.

Kampen parti for parti