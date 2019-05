Før grand slam-træf i Paris: Wozniacki spiller kun under presset fra sig selv

En værre optakt er faktisk svær at få.

Kort før Caroline Wozniacki skal i aktion ved French Open, må det konstateres, at hun siden Charleston i starten af april ikke har fået testet sig selv på en grusbane. Det gør, at det formentlig kun er den danske profil og hendes nærmeste, der forventer et resultat af hende.

I 11 forudgående sæsoner på stribe har Wozniacki erobret mindst én titel på WTA Touren, men indtil videre er det ikke lykkedes i denne sæson, og det ser mere end svært ud på Roland-Garros, hvor kravet til fitness på det tunge grus er højt.

FAKTA Wozniackis 2019-sæson Rom, 1. runde (Collins 7-6, CW opgav)

Madrid, 1. runde (Cornet 3-0, CW opgav)

Charleston, finale (Keys 7-6, 6-3)

Miami, 4. runde (Hsieh 6-3, 6-7, 6-2)

Indian Wells, 2. runde (Alexandrova 7-5, 2-6, 7-5)

Australian Open, 3. runde (Sharapova 6-4, 4-6, 6-3)

Auckland, 2. runde (Andreescu 6-4, 6-4) Vis mere

En periode med skader og smerter forårsaget af leddegigt har sågar skabt historier i nogle medier om, hvorvidt Wozniacki overhovedet orker at fortsætte karrieren, men nu er en tennisforretning af den størrelsesordning ikke noget, man bare lige stopper fra dag til dag.

»Altså, egentlig ved jeg ikke meget mere, end de fleste kan læse sig til, men jeg har hørt Wozniackis far fastslå, at hun er mere motiveret end nogen sinde for at komme tilbage på sit bedste niveau og lave resultater. Og jeg er da også sikker på, at hun ikke vil stille op ved en grand slam-turnering, hvis ikke hun er helt fri for skader«, siger sportschef i Dansk Tennis Forbund Jens Anker Andersen.

»Jeg tror, Caroline fortsat satser fuldt ud på tennis, men selvfølgelig har hun fået en rigtig dårlig optakt til French Open. Om hendes seneste tid kan man måske sige, at heldigvis har der været tale om nye skader. Det er jo aldrig godt med skader, men det er ikke noget kronisk, og jeg er sikker på, at hun kan blive klar til French Open«.

Kan det på nogen måde være en fordel, at Wozniacki møder frem helt uden pres?

»Måske, men jeg er overbevist om, at hun meget hellere ville komme til Paris med nogle gode resultater fra grusbaneturneringer og deraf følgende selvtillid«.

Wozniackis bedste resultat ved French Open er kvartfinalerne i 2010 (Schiavone) og 2017 (Ostapenko), og det vil være en lille overraskelse, hvis hun igen når godt ind i anden uge, selv om hun på gruset i Charleston nåede finalen, hvor USA’s Madison Keys var for stærk på dagen.

»Jeg tror, at Carolines chance for at skabe et godt French Open-resultat er mindre, end den plejer at være. Man skal nok være glad for hver kamp, hun vinder i Paris. Hun spillede egentlig godt i Charleston, men der er sket meget på WTA Touren siden da, og det har hun ikke været en del af«, siger den tidligere danske topspiller Tine Scheuer, der kommenterer tennis for TV3 Sport.

»Jeg håber, hun trods modgang fortsat er motiveret til at spille tennis, og jeg tror, hun møder rask frem til den store turnering, for hun vil ikke have ry for at være den, der trækker sig gang på gang. For så ville det også være bedre at blive helt væk, til man er helt fit igen. Man kan til gengæld være sikker, at hvis Caroline kommer i gang i Paris, vil hun slås hårdt i hver kamp, og så er hun bare ikke let at besejre«.

Den rigtige træning vigtig

Den seneste tids skader og måske også Wozniackis leddegigt kan næsten ikke undgå at spille en rolle ved French Open, selv om det ifølge Team Danmark-lægen Thøger Persson Krogh ikke nødvendigvis er sådan, at en eliteatlet på et eller andet tidspunkt skal betale regningen for mange års hårdt slid på kroppen.

»Der er en risiko for, at der er regning, som skal betales efter mange års arbejde med en sport, men nogle kan holde til næsten alt, og andre kan ikke. Det drejer sig både om genetik og gode valg«, siger Thøger Persson Krogh.

»Generelt kan man sige, at eliteatleter kan holde til meget mere end andre mennesker. Hen ad vejen kan der dog komme skader, og så kan det være svært at holde til at præstere på højt niveau. Det handler i høj grad om tilrettelægning og træningsforberedelser. Længere henne i karrieren kan det være nødvendigt med en anderledes og ’klog’ træning. Det kan være med til at strække karrieren«.

»Det gælder om at være god til at passe på sig selv, men så er der jo sådan noget som kontraktforhold med diverse sponsorer og forpligtelser på eksempelvis WTA Touren, der også spiller ind«.