Uenig med teknikken: Frustreret Wozniacki færdig i Wimbledon

Caroline Wozniacki er ude af dette års Wimbledon-turnering efter nederlag til kinesiske Shuai Zhang.

Verdens nummer 50 vandt 6-4, 6-2. Et resultat, der ikke gav meget mening, hvis man blot så de første fire partier af opgøret på bane nummer to.

Her viste Wozniacki sig nemlig som en klart bedre spiller i kampens start. Zhang blev brudt i begge sine første servepartier, og da Wozniacki leverede i sine, stod det 4-0 efter kun et kvarters spil.

Ved to dansk breakbolde med mulighed for at komme foran 5-0 lignede Zhang en kvinde, der ikke hørte hjemme i tredje runde af en grand slam-turnering. Selv om hun havde spillet godt i sine første to kampe og uddelte æg i sin kamp mod Caroline Garcia.

Men så vågnede kineseren i den grad op. Ja, hun virkede helt forvandlet. Zhang gik en halv meter længere frem i banen og slog nogle hårde grundslag, hvilket førte til, at hun fik mere initiativ i duellerne og pludselig havde taget seks partier i træk.

I den periode lavede den undertippede kineserer 13 vinderslag, mens Wozniacki kun blev noteret for tre.

Det fremstod på et og samme tidspunkt uvirkeligt, at Zhang inden i år aldrig havde prøvet at gå videre fra første runde i Wimbledon og formåede at løsne Wozniackis greb om deres første indbyrdes opgør de seneste tre år.

Ligesom i første sæt fik Caroline Wozniacki brudt Shuai Zhangs serv med det samme i andet sæt. Kun for at blive brudt i eget serveparti efterfølgende for fjerde gang i træk.

Derefter rettede Wozniacki sin frustrationer mod kampens spanske dommer og hawkeye-systemet. I begyndelsen af andet sæt mente danskeren nemlig at have bedre øje end kameraerne, da hun så to bolde være ude, hvorefter de blev dømt inde efter challenges af Zhang.

Dernæst kom Shuai Zhang foran 4-1. Det lignede det stød, der ville sende Wozniacki endegyldigt i knæ.

Efter endnu en diskussion omkring en bold, der blev dømt inde af hawkeye-systemet, hvor Wozniacki udbrød »det her er ikke fair«, endte det også med at blive tilfældet.

Zhang brød nok en gang danskeren til 6-2 i andet sæt. Hvilket betød, at kineseren både vandt 12 ud af kampens 14 sidste partier og gik videre til fjerde runde.